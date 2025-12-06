Language
    Bokaro में अज्ञात युवतियों की टोली से हड़कंप... सड़क पर रुपये मांग रही थीं, पुलिस देखते ही आटो से फरार

    By Sanjay Jha Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:23 AM (IST)

    ‍Bokaro News: झारखंड के बोकारो जिले में चंदनकियारी के पास, एक दर्जन अज्ञात युवतियों का समूह सड़कों पर घूमता हुआ पाया गया। वे राहगीरों से पैसे मांग रही ...और पढ़ें

    मानपुर और सीतानाल इलाके की सड़क पर मौजूद युवतियां। (फोटो सौजन्य)

    जागरण संवाददाता, चंदनकियारी ( बोकारो)। झारखंड के बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड में शुक्रवार की दोपहर एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। मानपुर और सीतानाल इलाके की सड़कों पर एक ही उम्र की एक दर्जन से अधिक अज्ञात युवतियों का समूह अचानक घूमता नजर आया, जिसे देखकर ग्रामीणों के माथे पर शिकन आ गई।

    युवतियां राह चलते लोगों को रोककर रुपये की मांग कर रही थीं और पूछने पर अपने आप को राजस्थान निवासी तथा गुजरात में रहने का दावा कर रही थीं। ग्रामीणों के अनुसार, युवतियों ने बताया कि वे धनबाद स्टेशन से आटो लेकर यहां पहुंची हैं और सहयोग के नाम पर लोगों से रुपये मांग रही हैं।

    अचानक एक जैसी उम्र, एक जैसे पहनावे और संदिग्ध गतिविधियों वाली युवतियों की टोली को देख ग्रामीणों ने ठगी व अनहोनी की आशंका जताते हुए तत्काल अमलाबाद ओपी को सूचना दे दी।

    खबर मिलते ही अमलाबाद ओपी प्रभारी कौशलेंद्र कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवतियों से पूछताछ करने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस को देखते ही पूरा समूह आटो में सवार होकर तेज रफ्तार से धनबाद की ओर फरार हो गया। उनके फरार होते ही इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

    ओपी प्रभारी ने बताया कि इस तरह की अज्ञात टोली क्षेत्र में किसी भी घटना का कारण बन सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मामले की सूचना आसपास के सभी थाना-ओपी को भेज दी गई है ताकि किसी तरह की ठगी, चोरी या अनहोनी से पहले ही बचा जा सके।

    युवतियों की पहचान, उनके आने का मकसद और फरार होने की वजह अब भी रहस्य बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।