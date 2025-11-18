Bokaro Sector-4 City Centre में लगी भीषण आग, एक दर्जन से अधिक फुटपाथ दुकानें जलकर खाक

जागरण संवाददाता, बोकारो। सेक्टर-चार सिटी सेंटर स्थित हर्षवर्द्धन प्लाज़ा के पीछे फुटपाथ दुकानों में मंगलवार शाम अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

घटना की सूचना मिलते ही राज्य सरकार और बीएसएल के फायर ब्रिगेड की कुल पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और लगभग डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया।



आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक दर्जन से अधिक दुकानें देखते ही देखते जलकर खाक हो गईं। हालांकि कुछ दुकानदार समय रहते अपने ठेले और सामान को हटाने में सफल रहे, जिससे उनका नुकसान कम हुआ।



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग पहले एक दुकान में लगी और धीरे-धीरे उसने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आने से एक दुकान में रखा गैस सिलेंडर भी फट गया, हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।



आग में राजा पेंटर, निराला सैलून, तिलक ठाकुर की दुकान समेत कई फुटपाथ दुकानें पूरी तरह नष्ट हो गईं। घटना की जानकारी मिलते ही बोकारो विधायक श्वेता सिंह, झामुमो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे।