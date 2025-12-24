Language
    Bhubaneswar-Dhanbad Express से 21 किलो गांजा जब्त, कीमत 10.49 लाख रुपये, RPF को देखकर तस्कर फरार

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:06 AM (IST)

    जब्त गांजा के साथ बोकारो आरपीएफ के अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, बोकारो। भुवनेश्वर-धनबाद एक्सप्रेस की एसी बोगी से रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की टीम ने सोमवार को लगभग 21 किलो गांजा जब्त किया। बरामद गांजा की बाजार कीमत 10 लाख 49 हजार रुपये बताई जा रही है।

    बोकारो आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि आपरेशन नार्कोस के तहत टीम यात्री ट्रेनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मुरी से बोकारो आ रही ट्रेन की बोगी संख्या बी-टू में रांधागांव के पास सीट संख्या चार से बारह के बीच दो ट्रॉली बैग मिले। ये बैग लावारिस पाए गए और किसी भी यात्री द्वारा दावा नहीं किया गया।

    तुरंत जब्त कर जांच की गई तो बैग में बीस बंडल गांजा मिला। वजन करने पर यह 20 किलो 988 ग्राम निकला। आरपीएफ ने बताया कि इस कार्रवाई में एएसआई डी के द्विवेदी, परितोष कुमार झा, हेड कांस्टेबल सहगल कुमार, मंटू कुमार, के अंसारी और ए के सिंह समेत अन्य अधिकारी शामिल थे।

    पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई से तस्करी के बड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। गांजा बरामदगी के बाद तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है।

    आरपीएफ ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन में किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत आरपीएफ को दें।