Bhubaneswar-Dhanbad Express से 21 किलो गांजा जब्त, कीमत 10.49 लाख रुपये, RPF को देखकर तस्कर फरार

जागरण संवाददाता, बोकारो। भुवनेश्वर-धनबाद एक्सप्रेस की एसी बोगी से रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की टीम ने सोमवार को लगभग 21 किलो गांजा जब्त किया। बरामद गांजा की बाजार कीमत 10 लाख 49 हजार रुपये बताई जा रही है। बोकारो आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि आपरेशन नार्कोस के तहत टीम यात्री ट्रेनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मुरी से बोकारो आ रही ट्रेन की बोगी संख्या बी-टू में रांधागांव के पास सीट संख्या चार से बारह के बीच दो ट्रॉली बैग मिले। ये बैग लावारिस पाए गए और किसी भी यात्री द्वारा दावा नहीं किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तुरंत जब्त कर जांच की गई तो बैग में बीस बंडल गांजा मिला। वजन करने पर यह 20 किलो 988 ग्राम निकला। आरपीएफ ने बताया कि इस कार्रवाई में एएसआई डी के द्विवेदी, परितोष कुमार झा, हेड कांस्टेबल सहगल कुमार, मंटू कुमार, के अंसारी और ए के सिंह समेत अन्य अधिकारी शामिल थे।