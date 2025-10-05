Language
    Railway News: यात्रीगण ध्यान दें! टाटा रेल खंड पर विकास कार्यों के चलते कई ट्रेनें रद, कुछ का बदला गया रूट

    By Birendra Kumar Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्यों के चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। कुछ ट्रेनें रद रहेंगी कुछ आंशिक रूप से चलेंगी और कुछ के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। टाटानगर-एनएससीबी इतवारी एक्सप्रेस और हाटिया-झारसुगुड़ा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें अलग-अलग तिथियों पर नहीं चलेंगी। यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, बोकारो। चक्रधरपुर रेल मंडल में चल रहे विकास एवं आधुनिकीकरण कार्यों के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किए हैं।

    यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ट्रेनों को रद, शॉर्ट टर्मिनेट, शॉर्ट ओरिजिनेट एवं डाइवर्ट किया गया है।

    रेलवे प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 18109/18110 टाटानगर–एनएससीबी इतवारी–टाटानगर एक्सप्रेस, 18175/18176 हाटिया–झारसुगुड़ा–हाटिया एक्सप्रेस, 68029/68030 राउरकेला–झारसुगुड़ा मेमू, 13288/13287 आरा–दुर्ग दक्षिण बिहार एक्सप्रेस, 18125/18126 राउरकेला–पुरी एक्सप्रेस, एवं 18107/18108 राउरकेला–जगदलपुर एक्सप्रेस अलग-अलग तिथियों पर नहीं चलेगी।

    जबकि 22861 हावड़ा–कांताबांजी इस्पात एक्सप्रेस का सफर राउरकेला तक सीमित रहेगा, जबकि 12872 टिटलागढ़–हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस झारसुगुड़ा तक चलेगी।

    इसी प्रकार 13288 आरा–दुर्ग एक्सप्रेस राउरकेला तक और 13287 दुर्ग–आरा एक्सप्रेस राउरकेला से प्रारंभ होगी। वहीं 18478 योग नगरी ऋषिकेश–पुरी उत्कल एक्सप्रेस एवं 18477 पुरी–योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस क्रमशः ईब–झारसुगुड़ा रोड–संबलपुर सिटी–कटक और कटक–संबलपुर सिटी–झारसुगुड़ा रोड–ईब मार्ग से चलेंगी।

    वहीं, 13288 आरा–दुर्ग एक्सप्रेस कंद्रा–सिनी मार्ग से होकर चलेगी, टाटानगर स्टेशन से नहीं गुजरेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पूर्व अपने ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर लें और अनावश्यक असुविधा से बचने के लिए जानकारी लेकर ही यात्रा करें ।