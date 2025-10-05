Railway News: यात्रीगण ध्यान दें! टाटा रेल खंड पर विकास कार्यों के चलते कई ट्रेनें रद, कुछ का बदला गया रूट

जागरण संवाददाता, बोकारो। चक्रधरपुर रेल मंडल में चल रहे विकास एवं आधुनिकीकरण कार्यों के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किए हैं।

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ट्रेनों को रद, शॉर्ट टर्मिनेट, शॉर्ट ओरिजिनेट एवं डाइवर्ट किया गया है।

रेलवे प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 18109/18110 टाटानगर–एनएससीबी इतवारी–टाटानगर एक्सप्रेस, 18175/18176 हाटिया–झारसुगुड़ा–हाटिया एक्सप्रेस, 68029/68030 राउरकेला–झारसुगुड़ा मेमू, 13288/13287 आरा–दुर्ग दक्षिण बिहार एक्सप्रेस, 18125/18126 राउरकेला–पुरी एक्सप्रेस, एवं 18107/18108 राउरकेला–जगदलपुर एक्सप्रेस अलग-अलग तिथियों पर नहीं चलेगी।

जबकि 22861 हावड़ा–कांताबांजी इस्पात एक्सप्रेस का सफर राउरकेला तक सीमित रहेगा, जबकि 12872 टिटलागढ़–हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस झारसुगुड़ा तक चलेगी।

इसी प्रकार 13288 आरा–दुर्ग एक्सप्रेस राउरकेला तक और 13287 दुर्ग–आरा एक्सप्रेस राउरकेला से प्रारंभ होगी। वहीं 18478 योग नगरी ऋषिकेश–पुरी उत्कल एक्सप्रेस एवं 18477 पुरी–योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस क्रमशः ईब–झारसुगुड़ा रोड–संबलपुर सिटी–कटक और कटक–संबलपुर सिटी–झारसुगुड़ा रोड–ईब मार्ग से चलेंगी।