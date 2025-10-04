Bokaro News: पॉश इलाके में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, कोलकाता की महिला के साथ युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बोकारो। शहर की सबसे संभ्रांत कॉलोनी में शुमार बोकारो के को-ऑपरेटिव कॉलोनी के प्लॉट संख्या 155 में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है।

पुलिस ने एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। गुरुवार को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त पते पर लंबे समय से अवैध देह व्यापार का धंधा चल रहा है।

सूचना के आधार पर टीम गठित कर छापेमारी की गई, जहां से एक पुरुष और एक महिला को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार महिला का नाम निखत परवीन (26 वर्ष) है, जो खिदिरपुर कोलकाता की रहने वाली है। वहीं, युवक की सनी कुमार के रूप में हुई है, जो कि आवास संख्या 155 में रहता है।

बीते कई माह से इस बात की सूचना पुलिस को मिल रही थी कि यहां बाहर से लड़कियों को लाया जाता है और देह व्यापार का धंधा चलता है। गिरफ्तार युवक ने पुलिस को बताया कि वह कोलकाता एवं अन्य स्थानों से लड़कियों को बुलाता था।