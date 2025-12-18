Bokaro News: दो बच्चों का पिता नाबालिग को अगवा कर तमिलनाडु ले गया, बनाया हवश का शिकार

जागरण संवाददाता, कसमार (बोकारो)। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा करने और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपित पहले से दो बच्चों का पिता बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर पीड़िता के मामा ने कसमार थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला शिकायत के अनुसार, पीड़िता अपनी मां के निधन के बाद से अपने मामा के घर बसरिया में रह रही थी। बीते आठ नवंबर 2025 को वह अचानक घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद स्वजनों को पता चला कि मंजुरा स्थित लाहरटांड निवासी प्रमोद कुमार महतो (पिता: प्रकाश महतो) उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।

नाबालिग के अनुसार आरोपी उसे बोकारो से तमिलनाडु ले गया था। वहां एक कमरे में बंधक बनाकर रखा और शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया। बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। जब उसने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी।

नाबालिग को बीच रास्ते में छोड़कर भागा आरोपी बीती 17 दिसंबर 2025 को आरोपी पीड़िता को तमिलनाडु से वापस लेकर आया और (बहादुरपुर) के पास बीच सड़क पर उतारकर खुद बाइक से फरार हो गया। पीड़िता किसी तरह रोते-बिलखते अपने घर पहुंची और स्वजनों को पूरी घटना की जानकारी दी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए कसमार थाना प्रभारी कुंदन कुमार ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापामारी कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं स्वजनों ने भी पुलिस प्रशासन से आरोपी को सख्त सजा दिलवाने के लिए न्याय की गुहार लगाई है।‌