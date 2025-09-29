Bokaro News: ज्वेलरी दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां

जागरण संवाददाता, बेरमो (बोकारो)। बोकारो जिला के बेरमो थाना अंतर्गत सबसे बड़े बाजार फुसरो स्थित एक ज्वेलरी दुकान में भीषण आग लग गई है।

आग बुझाने के लिए सीसीएल की दो दमकल गाड़ियां पहुंची है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन शार्ट सर्किट होने से आग लगने की बात कही जा रही है।

घटना के बाद इसके आस पास की दुकानों में भी हड़कंप मच गया है। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। यह दुकान दूसरे तल्ले पर स्थित है जबकि नीचे और ऊपर तल्ले पर कपड़े क़ी दुकान है।

घटना के दौरान कई लोग बिल्डिंग में मौजूद थे हालांकि सभी लोग बाहर निकाले जा चुके हैं। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास जारी है। इससे लाखों का नुकसान होने की बात कही जा रही है।

बता दें कि दुर्गा पूजा को लेकर खरीदारी के लिए काफी लोग दुकान के साथ आस पास मौजूद थे, जिसके कारण आग की घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया।

