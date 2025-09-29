Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bokaro News: ज्वेलरी दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां

    By Mukesh kumar Mahto Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:00 PM (IST)

    बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो बाजार में एक ज्वेलरी दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सीसीएल की दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। दुकान में आग लगने से आस-पास के दुकानों में हड़कंप मच गया और लाखों के नुकसान की आशंका है। दुर्गा पूजा के कारण बाजार में भीड़ थी जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    बोकारो के फुसरो में ज्वेलरी दुकान में लगी आग। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बेरमो (बोकारो)। बोकारो जिला के बेरमो थाना अंतर्गत सबसे बड़े बाजार फुसरो स्थित एक ज्वेलरी दुकान में भीषण आग लग गई है।

    आग बुझाने के लिए सीसीएल की दो दमकल गाड़ियां पहुंची है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन शार्ट सर्किट होने से आग लगने की बात कही जा रही है।

    घटना के बाद इसके आस पास की दुकानों में भी हड़कंप मच गया है। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। यह दुकान दूसरे तल्ले पर स्थित है जबकि नीचे और ऊपर तल्ले पर कपड़े क़ी दुकान है।

    घटना के दौरान कई लोग बिल्डिंग में मौजूद थे हालांकि सभी लोग बाहर निकाले जा चुके हैं। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास जारी है। इससे लाखों का नुकसान होने की बात कही जा रही है।

    बता दें कि दुर्गा पूजा को लेकर खरीदारी के लिए काफी लोग दुकान के साथ आस पास मौजूद थे, जिसके कारण आग की घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें