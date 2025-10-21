Language
    Bokaro news: फुसरो में बंद श्रृंगार दुकान में हुए एक- एक कर हुए कई धमाके, जानें क्या है पूरा मामला

    By Amamul Hoda Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:02 PM (IST)

    बोकारो के फुसरो में एक बंद श्रृंगार की दुकान में कई धमाके हुए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। धमाकों का कारण अभी तक अज्ञात है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुकान को सील कर दिया गया है और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है।

    घटना स्थल के पास जमा लोग।

    संवाद सहयोगी, फुसरो(बोकारो)। बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो बैंक मोड़ स्थित राकेश कुमार सिन्हा का बंद गोदाम (गुमटी) में मंगलवार को आग लग गई।  इस घटना में दुकान में रखें लाखों के श्रृंगार प्रसाधन और पटाखे जलकर राख हो गए।

    घटना की जानकारी मिलते ही बेरमो थाना पुलिस, युवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष वैभव चौरसिया घटना पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। नगर परिषद को तत्काल सूचना दी गई।

    हर तरफ धुंआ-धुआं, दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका

    तत्पश्चात नगर परिषद का पानी टैंकर पहुंचा और दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान आसपास का पूरा क्षेत्र धुंआ-धुआं हो गया।

    दुकान में रखे पटाखे देखते ही देखते एक के बाद एक कर फूटने लगे। धमाकों की आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदार व लोगों में हड़कंप मच गई।

    आग लगी की घटना के बाद आसपास के लोगों ने जलापूर्तिपाइप के माध्यम से पानी का बौछार किया जिससे आग पर थोड़ा नियंत्रण पाया जा सकता है।

    मिली जानकारी के अनुसार उक्त दुकान पटेल नगर निवासी राकेश कुमार सिन्हा का है, जो सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाकर श्रृंगार का सामान बेचते हैं। दीपावली को लेकर सोमवार को फुटपाथ पर पटाखों की दुकान लगाई गई थी।

    बचे हुए पटाखों को गोदाम (गुमटी) में रखकर अपने चाचा ससुर के श्रद्ध कार्यक्रम में शामिल होने पटना चले गए। मंगलवार को उनकी दुकान के बाहर जमा कूड़े की ढेर में किसी ने आग लगा दी। आग की चिंगारी उनके दुकान के अंदर प्रवेश कर गई।

    सिलेंडर को तत्परता से हटाया गया अन्यथा हो सकती थी बड़ी दुर्घटना

    इससे दुकान में रखे सामान में आग लग गई। भुक्तभोगी के आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने का नुकसान हुआ है। दुकान से सिलेंडर को तत्परता से हटाया गया अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।

    गुमटी के ठीक बगल में गैस सिलेंडर भरा बबलू नामक व्यक्ति के फास्टफूड का ठेला रखा था। इसकी जानकारी मिलते ही बेरमो थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से ठेला को किनारे हटाया, अन्यथा ठेला के अंदर गैर सिलेंडर में आग पकड़ने से बड़ी दुर्घटना घट सकती थी।