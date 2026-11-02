'दो लाख रुपये में बेटी बेच दो', बोकारो जनरल अस्पताल के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएच) में नवजात बच्ची की कथित खरीद-बिक्री का मामला सामने आया है। सर्कस मैदान निवासी मनोज कुमार ने अस्पताल के कुछ कर्मचारियों पर उनकी नवजात बेटी को दो लाख रुपये में बेचने का प्रस्ताव देने का गंभीर आरोप लगाया है।

मनोज का आरोप है कि अस्पताल की एक सफाई कर्मचारी और तीन नर्सों ने उन्हें गरीब होने का हवाला देते हुए बच्ची को पालने में असमर्थ बताया और उसे दो लाख रुपये में बेचने की सलाह दी। मनोज कुमार के अनुसार, उनकी पत्नी सोनी कुमारी 29 अक्टूबर से बीजीएच में भर्ती हैं।

उसी दिन शाम पांच बजे सामान्य प्रसव के दौरान उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। मनोज का आरोप है कि बच्ची के जन्म के बाद अस्पताल की एक सफाई कर्मचारी और तीन नर्सों ने उनसे कहा कि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बच्ची का पालन-पोषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसे दो लाख रुपये में दे दें।

मनोज ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका यह भी आरोप है कि इसके बाद उन्हें पत्नी से मिलने में परेशानी हो रही है। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है। इसमें नवजात की मां-पिता और एक सफाई कर्मचारी के बीच बातचीत होती दिखाई देने की बात कही जा रही है।