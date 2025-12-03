Bokaro में ट्रैफिक सिपाही का सिर फोड़ कर भागे चार किशोर, देशी तमंचे के साथ गिरफ्तार

जागर संवाददाता, बोकारो। ट्रैफिक सिपाही पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बोकारो सिटी थाना की पुलिस ने चार किशोरों को पकड़ा है। इनमें से एक के पास से एक देशी रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। घटना के समय जिस बाइक पर आरोपी सवार थे, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।

तीस नवंबर को यातायात सिपाही दिलीप कुमार सिंह नया मोड़ यातायात थाना के पास ड्यूटी पर तैनात थे। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि एक स्प्लेंडर बाइक पर चार किशोर दुंदीबाद की ओर से नया मोड़ की तरफ आ रहे थे। सिपाही ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।

इसी दौरान किशोरों ने तेज धारदार हथियार से सिपाही के सिर पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। घायल सिपाही के बयान पर सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। सिपाही ने उस बाइक का नंबर भी बताया था, जिस पर आरोपी सवार थे। पुलिस ने उस बाइक की तलाश शुरू की।