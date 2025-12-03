Language
    Bokaro में ट्रैफिक सिपाही का सिर फोड़ कर भागे चार किशोर, देशी तमंचे के साथ गिरफ्तार

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:13 AM (IST)

    Bokaro News: बोकारो में चार किशोरों ने एक ट्रैफिक सिपाही पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक ...और पढ़ें

    Hero Image

    किशोर के पास से जब्त तमंचा।

    जागर संवाददाता, बोकारो। ट्रैफिक सिपाही पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बोकारो सिटी थाना की पुलिस ने चार किशोरों को पकड़ा है। इनमें से एक के पास से एक देशी रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। घटना के समय जिस बाइक पर आरोपी सवार थे, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।

    तीस नवंबर को यातायात सिपाही दिलीप कुमार सिंह नया मोड़ यातायात थाना के पास ड्यूटी पर तैनात थे। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि एक स्प्लेंडर बाइक पर चार किशोर दुंदीबाद की ओर से नया मोड़ की तरफ आ रहे थे। सिपाही ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।

    इसी दौरान किशोरों ने तेज धारदार हथियार से सिपाही के सिर पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। घायल सिपाही के बयान पर सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। सिपाही ने उस बाइक का नंबर भी बताया था, जिस पर आरोपी सवार थे। पुलिस ने उस बाइक की तलाश शुरू की।

    बाइक सवार चारों किशोरों को भी खोज लिया गया। इनमें से एक के पास से देशी रिवॉल्वर मिली, जिसे उसने तकिये के नीचे छिपाकर रखा था। पुलिस ने वह बाइक भी जब्त कर ली, जिस पर किशोर घटना के समय सवार थे।