Elephant Attack: जंगल से भटके गजराज ने बोकारो में मचाई तबाही, दो की जान गई

जागरण संवाददाता, ललपनिया( बोकारो)। झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के जागेश्वर विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलैया गांव का है, जहां सोमवार की रात हाथियों के झुंड ने हमला कर दो युवकों की जान ले ली।

जानकारी के अनुसार, रात करीब आठ बजे गांव के दुकान के पास कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान चार-पांच जंगली हाथी अचानक गांव में आ धमके, जिससे अफरातफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस बीच हाथी ने भागते हुए चरकु महतो (40) और प्रकाश महतो (38) को सूंड़ से पकड़कर पटक दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए ढोल-नगाड़ों और आग की रोशनी के सहारे हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। सूचना पाकर वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची तथा स्थिति का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।