    Elephant Attack: जंगल से भटके गजराज ने बोकारो में मचाई तबाही, दो की जान गई

    By Jitendra Agrawal Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:44 AM (IST)

    ‍Bokaro News: सोमवार की रात गोमिया प्रखंड के तिलैया गांव में हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें चरकु महतो और प्रकाश महतो नामक दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है।

    बोकारो के तिलैया गांव में हाथी झुंड ने किया हमला।

    जागरण संवाददाता, ललपनिया( बोकारो)। झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के जागेश्वर विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलैया गांव का है, जहां सोमवार की रात हाथियों के झुंड ने हमला कर दो युवकों की जान ले ली।

    जानकारी के अनुसार, रात करीब आठ बजे गांव के दुकान के पास कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान चार-पांच जंगली हाथी अचानक गांव में आ धमके, जिससे अफरातफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस बीच हाथी ने भागते हुए चरकु महतो (40) और प्रकाश महतो (38) को सूंड़ से पकड़कर पटक दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

    घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए ढोल-नगाड़ों और आग की रोशनी के सहारे हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। सूचना पाकर वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची तथा स्थिति का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

    बताया गया कि मृतकों के परिवार में एक-एक पुत्र और पुत्री हैं। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से मृतकों के परिजनों को शीघ्र मुआवजा देने और गांव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।