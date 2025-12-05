Language
    ग्राहकों को अपनी दुकान में बुला देते थे वृद्ध दंपती, विवाद के बाद शराब के नशे में आरोपितों ने कर दी थी हत्या

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:22 PM (IST)

    बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपती की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान ओम प्रकाश और रामचंद्र ...और पढ़ें

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, बोकारो। हरला थाना इलाके के जोशी कॉलोनी गेट नंबर तीन के पास चाय-पकौड़ी की दुकान चलाने वाले बुजुर्ग दंपती की चाकू मारकर हत्या करने वाले दो हत्यारोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

    हत्यारोपितों का नाम ओम प्रकाश कुमार उर्फ ललुआ और रामचंद्र कुमार उर्फ बिट्टू है। दोनों वृद्ध दंपती के घर के पास ही रहते है। इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयोग किया गया खून लगा चाकू, खून लगे ईंट, आरोपितों के कपड़े व दंपती का कीपैड मोबाइल बरामद हुआ है।

    यह जानकारी एसपी हरविंदर सिंह ने गुरुवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों को दी। कप्तान ने बताया कि हत्यारोपित ओम प्रकाश कुमार की भी चाय-पकौड़ी की दुकान बुजुर्ग दंपती की चाय-पकौड़ी की दुकान के सामने ही है।

    ग्राहकों को लेकर दोनों में बकझक होते रहती थी। इसी को लेकर ओम प्रकाश ने अपने साथी रामचंद्र के साथ मिलकर शराब के नशे में हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि एक दिसंबर की रात गेट नंबर तीन के पास चाय-पकौड़ी बेचने वाले 70 वर्षीय महावीर साव 65 वर्षीय कौशल्या देवी की हत्या अज्ञात हत्यारों ने चाकू मारकर कर दी थी।

    टीम का हुआ गठन

    सूचना मिलने के बाद कांड का खुलासा करने के लिए सिटी डीएसपी आलोक रंजन की अगुवाई में एक पुलिस टीम बनाई गई।

    इस टीम में हरला थाना इंचार्ज मोहम्मद खुर्शीद आलम, सिटी थाना इंचार्ज सुदामा कुमार दास, हरला थाना के दारोगा मनीष कुमार गुप्ता, मोहम्मद मोजम्मिल, सहदेव साव, सिपाही नरेश मंडल, सिटी डीएसपी के अंगरक्षक योगेंद्र रजक, प्रफुल्ल कुमार मंडल, सिटी थानेदार के अंगरक्षक सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह समेत अन्य थे।

    पुलिस टीम ने जांच की तो इस बात का खुलासा हुआ कि इस घटना को लूटपाट की नीयत से अंजाम नहीं दिया गया था। जांच के दौरान सामने दुकान चलाने वाले ओम प्रकाश से बकझक लगातार होने की बात सामने आई। इसकी संलिप्तता के सबूत भी मिले।

    पुलिस ने ओम प्रकाश व इसके साथी रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि महावीर व कौशल्या उसकी दुकान की ओर आने वाले ग्राहकों को अपनी ओर बुला लेते थे। कौशल्या उससे झगड़ा भी इसको लेकर करती थी।

    उसके ग्राहकों को संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही थी। वह अपने साथी रामचंद्र को इसके लिए तैयार किया और शराब पीने के बाद चाकू मारकर दोनों की हत्या कर दी।

    एसपी ने यह भी बताया कि पुलिस के पास अकाट्य साक्ष्य हैं। कोशिश होगी कि आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।