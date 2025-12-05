Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bokaro News: ग्राहकों की छीना-झपटी बनी वृद्ध दंपती की हत्या की वजह, गिरफ्तार दो आरोपितों ने पुलिस को सुनाई सनसनीखेज क्राइम स्टोरी

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:06 PM (IST)

    ‍Bokaro News: बोकारो में ग्राहकों की छीना-झपटी के कारण दोहरी हत्या हुई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    महावीर साव और कौशल्या देवी। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, बोकारो। झारखंड के बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के जोशी कीलोनी गेट नंबर-3 के पास चाय–पकौड़ी की दुकान चलाने वाले बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले का बोकारो पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस जघन्य वारदात में शामिल दो हत्यारोपित- ओम प्रकाश कुमार उर्फ ललुआ व रामचंद्र कुमार उर्फ बिट्टू,  को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी उसी मोहल्ले में रहते हैं और मृतक दंपति के सामने ही चाय–पकौड़ी की दुकान भी चलाते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‍Bokaro SP

    रंजिश की जड़: ग्राहक छीनने का विवाद

    बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 70 वर्षीय महावीर साव और उनकी पत्नी 65 वर्षीय कौशल्या देवी अक्सर सामने वाली दुकान से अपने ग्राहकों को अपनी ओर बुला लेते थे। दुकानदारी को लेकर चल रहे इसी विवाद ने धीरे-धीरे गंभीर रूप ले लिया।

    ओम प्रकाश की दुकान में ग्राहकों की संख्या घटने लगी, जिससे वह खुन्नस में आ गया। इसी रंजिश को लेकर उसने अपने साथी रामचंद्र को साथ लिया और एक दिसंबर की रात शराब के नशे में दोनों की चाकू मारकर हत्या कर दी।

    महावीर-कौशल्या की हत्या: जांच में सामने आई सच्चाई

    एक दिसंबर की रात दंपति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में घटना को लूटपाट का मामला समझा गया, लेकिन सिटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी जांच व गुप्त सूचनाओं के आधार पर पाया कि यह घटना रंजिशन की गई है।

    पुलिस टीम में हरला थाना प्रभारी मोहम्मद खुर्शीद आलम, सिटी थाना इंचार्ज सुदामा दास सहित कई पदाधिकारी शामिल थे। जांच के दौरान ओम प्रकाश पर शक गहराया और जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने पूरा अपराध स्वीकार कर लिया। एसपी ने कहा कि पुलिस के पास पर्याप्त और पुख्ता सबूत हैं और कोशिश होगी कि दोनों आरोपियों को अधिकतम सजा दिलाई जाए।

    अकाट्य साक्ष्य बरामद: आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने खून से सना चाकू, खून लगा ईंट, अपराध के समय पहने गए कपड़े और मृतक का कीपैड मोबाइल बरामद किया है।