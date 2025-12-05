Bokaro News: ग्राहकों की छीना-झपटी बनी वृद्ध दंपती की हत्या की वजह, गिरफ्तार दो आरोपितों ने पुलिस को सुनाई सनसनीखेज क्राइम स्टोरी

जागरण संवाददाता, बोकारो। झारखंड के बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के जोशी कीलोनी गेट नंबर-3 के पास चाय–पकौड़ी की दुकान चलाने वाले बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले का बोकारो पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस जघन्य वारदात में शामिल दो हत्यारोपित- ओम प्रकाश कुमार उर्फ ललुआ व रामचंद्र कुमार उर्फ बिट्टू, को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी उसी मोहल्ले में रहते हैं और मृतक दंपति के सामने ही चाय–पकौड़ी की दुकान भी चलाते थे।

रंजिश की जड़: ग्राहक छीनने का विवाद बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 70 वर्षीय महावीर साव और उनकी पत्नी 65 वर्षीय कौशल्या देवी अक्सर सामने वाली दुकान से अपने ग्राहकों को अपनी ओर बुला लेते थे। दुकानदारी को लेकर चल रहे इसी विवाद ने धीरे-धीरे गंभीर रूप ले लिया।

ओम प्रकाश की दुकान में ग्राहकों की संख्या घटने लगी, जिससे वह खुन्नस में आ गया। इसी रंजिश को लेकर उसने अपने साथी रामचंद्र को साथ लिया और एक दिसंबर की रात शराब के नशे में दोनों की चाकू मारकर हत्या कर दी।