Bokaro News: चाय-पकौड़ी बेचने वाले वृद्ध दंपति की हत्या से सनसनी, पुलिस तीन एंगल से जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, बोकारो। हरला थाना इलाके के गेट नंबर तीन जोशी कालोनी में चाय-पकौड़ी की दुकान चलाने दंपति की धारदार हथियार से अज्ञात हत्यारों ने हत्या कर दी। सूचना मिलने पर 65 वर्षीय महावीर साव व इनकी पत्नी 63 वर्षीय कौशल्या देवी का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों के चेहरे व गर्दन पर धारदार हथियार से हत्यारों ने वार कर हत्या की थी। महिला की आंख में भी चाकू गोदा गया था। दंपति मूल रूप से गोमिया के चीदरी चतरोचट्टी के रहने वाले थे और काफी लंबे समय से जोशी कालोनी में चाय-पकौड़ी की दुकान चलाते थे।

पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया। हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस पुरानी रंजिश, लूट और पारिवारिक विवाद के बिंदुओं पर जांच कर रही है। सोमवार की सुबह महावीर साव की चाय दुकान पर हर दिन की तरह से लोग पहुंचे। दुकान बंद मिली। लोगों ने आवाज दी लेकिन भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दरवाजे को धकेला और अंदर झांका।

अंदर लोगों ने देखा कि जमीन पर काफी खून गिरा था। दुकानदार महावीर साव व इनकी पत्नी कौशल्या का यहां शव पड़ा था। कौशल्या की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी वहीं महावीर के शरीर पर कई जगहों पर चाकू से वार किया गया था।

मृतक की छोटी बहू अनिता ने बताया कि स्थानीय लोगों ने उन लोगों को भी घटना की सूचना दी। वह लोग अपने गांव से यहां आए। यहां देखे कि सास-ससुर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इधर सूचना मिलने पर सिटी डीएसपी आलोक रंजन , हरला थाना प्रभारी खुर्शीद आलम मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी थी। घटनास्थल से फिंगर व फूट प्रिंट जुटाया गया। घटनास्थल को देखकर स्पष्ट हुआ कि लूट या फिर चोरी की नियत से इस हत्या को अंजाम नहीं दिया गया है। सभी सामान सुरक्षित था। पुरानी रंजिश से लेकर अन्य बिंदुओं पर इसके बाद जांच शुरू हुई।



हरला थाना इलाके के जोशी कालेानी में चाय-पकौड़ी की दुकान चलाने वाले महावीर साव व कौशल्या देवी का शव मिला। धारदार हथियार से दोनों की हत्या की गई है। चेहरे व गर्दन पर हत्यारों ने वार कई बार किया।