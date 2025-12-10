Language
    Bokaro Weather Update: ठंड ने दिखा रही असली रंग, चंद्रपुरा में 10 डिग्री तक लुढ़का पारा

    By Abuzar Ansari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    चंद्रपुरा और आसपास के इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरने से ठंड बढ़ गई है। अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, चंद्रपुरा (बेरमो)। विद्युतनगरी चंद्रपुरा एवं आसपास के इलाकों में बुधवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा, इस कारण ठंड काफी बढ़ गई है। इसके बावजूद यहां अलाव की नहीं समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड से राहत पाने अलाव के निकट मवेशी भी आ जाते हैं।

    गर्म कपड़े व कंबल के अभाव में गरीब-मजदूर वर्ग के लोग शीतलहरी व कनकनी से काफी परेशान हैं। ठंड बढ़ने के बावजूद विद्यालयों की समयसारिणी में बदलाव नहीं किए जाने के कारण सुबह-सुबह स्कूल जाने के दौरान बच्चों को ठिठुरन झेलनी पड़ रही है।

    ठंड से बचाव के लिए चंद्रपुरा के 13 चौक-चौराहों व सार्वजनिक स्थलों में अबतक जो अलाव की व्यवस्था की गई है, वह पर्याप्त नहीं। अन्य स्थानों में भी अलाव जलवाने की जरूरत है, ताकि वहां के लोग भी ठंड से राहत पा सकें।

    चंद्रपुरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी ईश्वर दयाल महतो ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर बीसीसीएल एवं सीटीपीएस के सहयोग से चंद्रपुरा मार्केट, स्टेशन बाजार, सिदो-कान्हू चौक, टी-मोड़, दुगदा गोलाई एवं दुगदा बाजार सहित कुल 13 जगहों में अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है।

    इसके अलावा चंद्रपुरा प्रखंड की सभी 23 पंचायतों के प्रमुख चौक-चौराहों में अलाव जलवाने का निर्देश पंचायतों प्रतिनिधियों को दिया गया है। चंद्रपुरा प्रखंड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार महतो ने दामोदर घाटी निगम के चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र प्रबंधन से बड़ती ठंड को देखते हुए यहां की सभी पंचायत के चौक-चौराहों में अलाव का प्रबंध कराने और डीवीसी के सीएसआर मद से ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों के बीच कंबल वितरण कराने की मांग की है।