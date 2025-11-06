कोयलांचल की सियासत में बवाल! BJP सांसद ढुलू महतो का कांग्रेस MLA जयमंगल सिंह पर सीधा वार... सरकार की छवि कर रहे खराब

जागरण संवाददाता, चास (बोकारो)। कोयलांचल की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। BJP सांसद ढुल्लू महतो ने गुरुवार को चास में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में बेरमो से कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह पर गंभीर आरोप लगाया।

सांसद ने कहा कि बेरमो विधायक अपने निजी स्वार्थ के लिए राज्य सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर जनता के धन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सांसद ने तीखे तेवर में कहा कि विधायक परिवारवाद और भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं।

उन्होंने दावा किया कि सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर कोयले के अवैध कारोबार से विधायक ने करोड़ों-अरबों की संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई से लूटे गए पैसे से आलीशान जीवन जीने वाले ऐसे लोगों से राज्य सरकार को सतर्क रहना चाहिए।

ढुल्लू महतो ने चुनौती भरे लहजे में कहा, अगर जयमंगल सिंह में हिम्मत है, तो वे किसी सार्वजनिक मंच पर आकर मुझसे बहस करें। या फिर किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच के लिए तैयार हों। अगर मेरे आरोप सही साबित नहीं होते, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन अगर आरोप सही निकले तो उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए।

सांसद ने कहा कि जिन मामलों में न्यायालय ने उन्हें निर्दोष घोषित किया है, उन्हीं मामलों को लेकर सोशल मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता सब जानती है और समय आने पर जवाब देगी।

ढुल्लू ने आगे कहा, राज्य सरकार को ऐसे जनप्रतिनिधियों पर लगाम लगानी चाहिए जो माफिया तत्वों को संरक्षण देकर अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। झारखंड की जनता ने सरकार को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए चुना था, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि इन्हीं संसाधनों का दोहन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वे गरीबों की आवाज उठाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए जेल का दरवाजा ही क्यों न खटखटाना पड़े। उन्होंने कहा कि विकास और पारदर्शिता लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीति को निजी लाभ का साधन बनाकर जनता के विश्वास के साथ धोखा कर रहे हैं।

ढुल्लू महतो ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में ऐसे नेताओं का पर्दाफाश होना तय है। उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है और जनता सब देख रही है। सत्ता का घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। संवाददाता सम्मेलन में जिला अध्यक्ष जयदेव राय, सांसद प्रतिनिधि मुकेश राय, परिंदा सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में धनबाद सीट से ढुल्लू महतो ने कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को हराकर जीत दर्ज की थी। तभी से दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक टकराव जारी है। अब सांसद के इस बयान से एक बार फिर बोकारो-धनबाद की राजनीति में हलचल मच गई है।