कम समय में अधिक पैसा कमाने की लालच में बिजली मिस्त्री बना बाइक चोरों के गिरोह का सरगना, 10 चोरी की बाइक बरामद

अरविंद, बोकारो। बालीडीह थाना पुलिस की गिरफ्त में बीते बुधवार को आए बाइक चोरों के गिरोह का सरगना माराफारी शमशेर आईटीआई पास है। आईटीआई पास कर वह बोकारो स्टील प्लांट में बिजली मिस्त्री का काम करने लगा। बिजली मिस्त्री का काम करने में कम आमदनी होती थी। वह गलत संगत में पड़ा और कम समय में अधिक रुपया कमाने के लालच में चोरी करने लगा। जेल से निकलने के बाद ऑटो की चोरी पुलिस को इसने अपने इकबालिया बयान में बताया है कि सबसे पहले इसने अपने सहयोगी आर बी खान के साथ हरला से बाइक चोरी किया। दो माह जेल में रहने के बाद वह बाहर निकला तो चास से ऑटो चोरी कर लिया। इसमें भी वह जेल गया।

जेल से निकलने के बाद वह सुधरने की नियत से बेंगलुरू भाग गया। वापस आकर फिर से नए साथियों के साथ बाइक चोरी करने लगा। चोरी की बाइक को पुरुलिया निवासी गराज मिस्त्री अंगद को बेच देता था। चोरी की बाइक खरीदकर पार्ट्स बेचता था पुलिस की गिरफ्त से दूर रहने के लिए बीस वर्षीय अंगद चोरी की बाइक को खरीदकर उसका पार्ट्स बेचता था। अंगद शमशेर को नकद रुपयों के अलावा ऑनलाइन पेमेंट भी चोरी की बाइक बेचने के बाद करता था। इसका भी रिकॉर्ड पुलिस खोज कर अभियोजन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है।

इधर दबोचे गए तीसरे आरोपित सेक्टर चार में कुमार मंगलम स्टेडियम के पास झोपड़ी में रहने वाले चंदन कुमार उर्फ छोटू ने बताया है कि वह नौवीं पास है। वह नया मोड़ के एक अस्पताल में कुछ दिन हाउस किपिंग का काम किया। ज्यादा पैसा नहीं मिलने की वजह से वह वह यहां का काम छोड़कर टाइल्स लगाने लगा।

गांजा पीने वाले दोस्तों ने दिया लालच गांजा पीने की आदत उसे लग गई। उसकी दोस्ती पंकज, आशीष बाउरी से हो गई। अधिक रुपया कमाने का गांजा पीने वाले दोस्तों ने लालच दिया। इससे बाद इनकी बातों में आकर शमशेर के साथ बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने का वह काम करने लगा।

बालीडीह थाना इलाके में रेकी कर अपने सहयोगियों के साथ वह बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने लगा। रेलवे गुड्स शेड के अलावा कई इलाके में वह लोग अपनी सहयोगी के साथ बाइक चोरी किए और पुरुलिया के बाइक मिस्त्री के पास पहुंचा दिए।