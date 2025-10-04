बोकारो में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई क्षेत्रों में पुल और सड़क क्षतिग्रस्त
बेरमो में लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश ने सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बोकारो कोनार और दामोदर नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। गोमिया-कथारा मार्ग पर लोहा पुल डूबने से यातायात बाधित है वहीं सड़कों पर जलभराव से परेशानी है। कोनार नदी में जलस्तर बढ़ने से जलापूर्ति प्रभावित हुई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
संवाद सूत्र, बेरमो। जिले में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश ने दुर्गा पूजा के उत्सव को ही नहीं, बल्कि आम जनजीवन को भी पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है।
मूसलाधार वर्षा के कारण बोकारो, कोनार और दामोदर नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं।
भारी बारिश के कारण गोमिया कथारा मुख्य मार्ग से गोबिंदपुर और बोकारो थर्मल को जोड़ने वाला लोहा पुल पूरी तरह डूब गया। पुल के जलमग्न हो जाने से आवागमन दो दिनों तक पूरी तरह बाधित रहा।
वहीं, सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी कम होने के बाद पुल और सड़कों की स्थिति और भी खराब हो गई है।
कई जगह सड़कें टूट गई हैं, जिससे यातायात सुचारू रूप से बहाल नहीं हो पा रहा है। निचे स्थित छिलका पुल भी जलमग्न हो गया था।
गोमिया-गथारा मुख्य मार्ग पर स्थित काली मंदिर के पास एक वाहन बारिश के दौरान अनियंत्रित होकर करीब दस फीट गहराई में गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चालक और वाहन सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए।
इधर, कोनार नदी में जलस्तर बढ़ने से कई मोटर और पंप सेट पानी में डूब गए हैं। इसका असर सीसीएल के कथारा, जारंडीह समेत आसपास की कॉलोनियों की जलापूर्ति पर पड़ा है।
सप्लाई लाइन बाधित होने के कारण इन क्षेत्रों में पिछले ती दिनों से नल का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे स्थानीय लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं।
लगातार बारिश और जलस्तर बढ़ने की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। वहीं, तेनु डैम और कोनार डैम के फाटक भी खोल दिए गए हैं जिसके कारण बेरमो कोयलांचल में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
