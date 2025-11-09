Bokaro News: शराब के नशे शख्स ने की पत्नी की हत्या, पुलिस ने भेजा जेल

जागरण संवाददाता, बेरमो (बोकारो)। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के नई बस्ती में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शराब के नशे में धुत एक युवक ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पति की पहचान रुपेश यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, रुपेश यादव शुक्रवार देर रात नशे की हालत में घर लौटा और किसी बात को लेकर पत्नी से कहासुनी हो गई।

बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर उसने धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही बोकारो थर्मल इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी पिंकू कुमार यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पति को तत्परता से गिरफ्तार कर लिया।



स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी आए दिन शराब के नशे में पत्नी से झगड़ा करता था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।