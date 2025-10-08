मां वैष्णो के जयकारे के साथ भवन की ओर रवाना हुए श्रद्धालु, 3 दिनों से बंद थी यात्रा; कटड़ा में रुके थे हजारों भक्त

तीन दिन बाद मां वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम के कारण यात्रा रोक दी गई थी। मौसम में सुधार होने पर श्राइन बोर्ड ने पंजीकरण केंद्र खोले। हज़ारों श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हुए। हेलीकॉप्टर बैटरी कार और रोपवे सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। इस वर्ष अब तक लगभग 56.90 लाख श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं।

राकेश शर्मा, कटड़ा। तीन दिनों के उपरांत बुधवार को एक बार फिर मां वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू हो गई जिसको लेकर हजारों की संख्या में इंतजार कर रहे श्रद्धालु कटड़ा में पंजीकरण करवा कर आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त कर परिवार के साथ दिनभर भवन की ओर रवाना होते रहे।

बता दें कि खराब मौसम तथा बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा बीते 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चेतावनी जारी की गई थी जिसका अनुसरण करते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 3 दिन के लिए मां वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित कर दिया था। मौसम में सुधार होने के बाद बुधवार सुबह 6:00 श्राइन बोर्ड द्वारा अपने सभी पंजीकरण केंद्र खोल दिए और वैष्णो देवी की यात्रा को सुचारु कर दिया।

बुधवार सुबह पंजीकरण की बात हो या फिर प्रवेश द्वार दर्शनी डियोड़ी से भवन की ओर जाने की बात श्रद्धालु कुछ घंटे के लिए कतारो में खड़े नजर आए और दिनभर अपने परिवार के साथ भवन की ओर और रवाना होते रहे।

जानिए कैसा है मौसम हालांकि बुधवार को दोपहर तक मौसम बिल्कुल साफ रहा पर उसके उपरांत आसमान पर बादलों तथा सूर्य देव का लुका छुपी का खेल चलता रहा पर कटड़ा से चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा दिन में अधिकांश समय सुचारु रही तो दूसरी और मां वैष्णो देवी मार्ग पर चलने वाली बैटरी कार सेवा के साथ ही मां वैष्णो देवी भवन तथा भैरव घाटी के मध्य चलने वाली रोपवे केवल कार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि की सेवाएं पूरी तरह से सुचारु रही जिनका श्रद्धालुओं यात्रा के दौरान लाभ उठाया।

इस साल लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन श्रद्धालु दिनभर जोश के साथ मां वैष्णो देवी के जय कारे लगाते हुए निरंतर मां वैष्णो देवी भवन की ओर और रवाना होते रहे। वहीं तीन दिनों के उपरांत एक बार फिर मां वैष्णो देवी भवन परिसर, अर्धकुंवारी मंदिर प्रांगण के साथ ही सभी मार्ग श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंजने लगे हैं।