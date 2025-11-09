Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वैष्णो देवी भवन पर मौसम सुहाना, श्रद्धालु जमकर कर रहे मां के दर्शन; चप्पे-चप्पे पर CRPF के जवान तैनात

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:42 PM (IST)

    वर्तमान में माता वैष्णो देवी की यात्रा निर्बाध रूप से चल रही है। मौसम साफ होने से श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मिल रही हैं। वे हेलीकॉप्टर, बैटरी कार और अन्य सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। सप्ताहांत में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। रेलवे द्वारा ट्रेनों की संख्या बढ़ाने से और वृद्धि की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सुहावने मौसम में श्रद्धालु जमकर कर रहे मां वैष्णो देवी के दर्शन। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। वर्तमान में श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से परेशानी मुक्त बनी हुई है लगातार साफ मौसम रहने के चलते श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा, बैट्री कार सेवा और रोपवे केवल जार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि सेवाओं का लाभ उठाते हुए अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं।

    हालांकि वर्तमान में आमतौर पर 15000 से 20000 के बीच श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं परंतु सप्ताह के अंतिम दिनों यानी की शुक्रवार व शनिवार को श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

    वहीं, रेलवे विभाग द्वारा धीरे-धीरे ट्रेनों को बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कुछ और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

    फिलहाल श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने के बाद कटड़ा में प्रसाद के रूप में खरीदारी भी कर रहे हैं, जिसके चलते बाजारों में श्रद्धालुओं की कुछ हद तक चहल-पहल बनी हुई है।

    मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो जिसको लेकर आपदा प्रबंधन दल के साथ ही श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस विभाग, सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान जगह-जगह तैनात हैं और लगातार मां वैष्णो देवी की यात्रा पर निगाह रखे हुए हैं।

    वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से सुचारु है और श्रद्धालु पूरे जोश व श्रद्धा के साथ अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं।

    8 नवंबर को करीब 24000 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा की थी, वहीं 9 नवंबर यानी कि रविवार बाद दोपहर 3:00 बजे तक करीब 13000 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है।