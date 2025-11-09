वैष्णो देवी भवन पर मौसम सुहाना, श्रद्धालु जमकर कर रहे मां के दर्शन; चप्पे-चप्पे पर CRPF के जवान तैनात

संवाद सहयोगी, कटड़ा। वर्तमान में श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से परेशानी मुक्त बनी हुई है लगातार साफ मौसम रहने के चलते श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो रही हैं।

श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा, बैट्री कार सेवा और रोपवे केवल जार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि सेवाओं का लाभ उठाते हुए अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं। हालांकि वर्तमान में आमतौर पर 15000 से 20000 के बीच श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं परंतु सप्ताह के अंतिम दिनों यानी की शुक्रवार व शनिवार को श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं, रेलवे विभाग द्वारा धीरे-धीरे ट्रेनों को बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कुछ और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने के बाद कटड़ा में प्रसाद के रूप में खरीदारी भी कर रहे हैं, जिसके चलते बाजारों में श्रद्धालुओं की कुछ हद तक चहल-पहल बनी हुई है।

मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो जिसको लेकर आपदा प्रबंधन दल के साथ ही श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस विभाग, सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान जगह-जगह तैनात हैं और लगातार मां वैष्णो देवी की यात्रा पर निगाह रखे हुए हैं।