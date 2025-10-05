Language
    जम्मू-कश्मीर में मौसम ने बदली करवट, अगले दो दिनों तक भीषण बारिश की चेतावनी; शिवखोड़ी यात्रा बंद

    By jugal kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:00 AM (IST)

    भारी वर्षा की चेतावनी के चलते 5 से 7 अक्टूबर तक शिवखोड़ी यात्रा स्थगित कर दी गई है। जिला प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया। पहाड़ी मार्गों पर भूस्खलन और फिसलन की संभावना को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। श्रद्धालुओं से 7 अक्टूबर तक यात्रा न करने की अपील की गई है। यात्रा 8 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी।

    भारी वर्षा अलर्ट के चलते 5 से 7 अक्टूबर तक शिवखोड़ी यात्रा बंद। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, पौनी। प्रदेश सरकार की ओर से 5 से 7 अक्टूबर तक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किए जाने के चलते प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवखोड़ी यात्रा को तीन दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया है। भारी वर्षा के चलते पहाड़ी मार्गों पर भूस्खलन, पत्थर गिरने और फिसलन की संभावना अधिक रहती है।

    ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के प्रबंधक तरसेम लाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। यात्रा 8 अक्टूबर की सुबह से पुनः शुरू कर दी जाएगी।

    फिलहाल श्रद्धालुओं से अपील है कि वे 7 अक्टूबर तक शिवखोड़ी की यात्रा पर न आएं और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें। यात्रा बंद होने से श्रद्धालु निराश तो हैं, लेकिन अधिकांश ने प्रशासन के फैसले को जरूरी करार दिया। कटड से पहुंचे श्रद्धालु सुरेश कुमार ने कहा कि शिवखोड़ी आने की तीव्र इच्छा थी, परंतु सुरक्षा पहले है।

    वहीं, स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि यात्रा बंद होने से कारोबार पर असर पड़ेगा, लेकिन प्राकृतिक आपदा के समय सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। प्रशासन ने साफ किया है कि 8 अक्टूबर से यात्रा को बहाल कर दिया जाएगा और उसके बाद श्रद्धालु सामान्य रूप से दर्शन कर सकेंगे।