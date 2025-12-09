Language
    उत्तर रेलवे का बड़ा फैसला, नई दिल्ली से ऊधमपुर के बीच चलेगी वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन, जानिए तिथि व समय

    By Amit Mahi Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली और ऊधमपुर के बीच वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन जम्मू और कश्मीर के ऊधमपुर तक जाएगी। इस ट्र ...और पढ़ें

    यह ट्रेन वंदे भारत के 20 कोचों की संरचना के साथ चलाई जाएगी। फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली से जम्मू-कश्मीर के बीच चलने वाली ट्रेनों पर दबाव कम करने के लिए एक विशेष वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला लिया है।

    ट्रेन संख्या 02439/02440 रिजर्वड वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली और एमसीटीएम(ऊधमपुर) के बीच तीन फेरे लगाएगी।

    12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कुल तीन फेर लगाने वाली इस ट्रेन को रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से संचालन में लाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन वंदे भारत के 20 कोचों की संरचना के साथ चलाई जाएगी। इसका प्राथमिक रखरखाव दिल्ली डिविजन द्वारा किया जाएगा।

    विशेष संचालन के दौरान यह ट्रेन कुल 629.72 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और यह पूर्णत: इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर संचालित होगी।

    नई दिल्ली से मार्टर कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन(ऊधमपुर) के बीच यह ट्रेन सुबह 06:00 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और अंबाला कैंट, लुधियाना, पठानकोट और जम्मू तवी स्टेशन पर ठहराव के बाद दोपहर 2:00 बजे एमसीटीएम ऊधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन शाम 03:00 बजे उक्त रूट और स्टेशन पर रुकते हुए चलेगी और रात 11:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

