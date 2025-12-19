Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माता वैष्णो देवी यात्रा में श्रद्धालु ले रहे कभी धूप तो कभी ठंडी हवाओं का मजा, जानिए क्या मिल रही हैं सुविधाएं

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:33 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर श्रद्धालु धूप और ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं। तीर्थयात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। कटड़ा में मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी है, लेकिन इस बार यात्रा में कमी देखी जा रही है। हालांकि, श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो रही हैं। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही बैटरी जार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि की सेवाओं का लाभ लेते हुए लगातार अपने मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।

    नव वर्ष के आगमन को लेकर अभी कुछ दिन शेष हैं, लेकिन अभी तक मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी न होने के कारण नगर का व्यापारी वर्ग भी चिंतित नजर आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जिसे नगर का व्यापारी वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

    पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो नव वर्ष के आगमन को लेकर वर्तमान के दिनों में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती थी, पर इस बार परिस्थितियों विपरीत नजर आ रही हैं। इसका मुख्य कारण आधार शिविर कटड़ा में सभी ट्रेनों का आगमन नहीं होना है, क्योंकि अभी भी रेलवे ट्रैक पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा ठंडी हवाओं का सामना

    शुक्रवार को दिन भर मौसम मिलाजुला रहा क्योंकि धूप के साथ ही बादल आसमान पर छाए रहे। वहीं दूसरी और मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहें श्रद्धालुओं को लगातार ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ा। श्रद्धालु गर्म कपड़े पहन परिवार के साथ पंजीकरण करवाने के उपरांत निरंतर मां वैष्णो देवी भवन की ओर प्रस्थान करते नजर आए।

    श्रद्धालुओं की संख्या कम होेने की वजह से उन्हें सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के लगातार उपलब्ध हो रही हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा करने के उपरांत श्रद्धालुओं को भैरव घाटी जाने के लिए केबल कार का भी लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ रहा है।

    वर्तमान में 13000 से 15000 के मध्य श्रद्धालुओं का रोजाना आधारशिला कटड़ा पहुंचना जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी होगी। श्रद्धालु गर्म कपड़े पहन परिवार के साथ पंजीकरण करवाने के उपरांत निरंतर मां वैष्णो देवी भवन की ओर प्रस्थान करते रहे।