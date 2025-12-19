माता वैष्णो देवी यात्रा में श्रद्धालु ले रहे कभी धूप तो कभी ठंडी हवाओं का मजा, जानिए क्या मिल रही हैं सुविधाएं

संवाद सहयोगी, कटड़ा। कटड़ा में मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी है, लेकिन इस बार यात्रा में कमी देखी जा रही है। हालांकि, श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो रही हैं। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही बैटरी जार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि की सेवाओं का लाभ लेते हुए लगातार अपने मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।



नव वर्ष के आगमन को लेकर अभी कुछ दिन शेष हैं, लेकिन अभी तक मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी न होने के कारण नगर का व्यापारी वर्ग भी चिंतित नजर आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जिसे नगर का व्यापारी वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है।



पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो नव वर्ष के आगमन को लेकर वर्तमान के दिनों में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती थी, पर इस बार परिस्थितियों विपरीत नजर आ रही हैं। इसका मुख्य कारण आधार शिविर कटड़ा में सभी ट्रेनों का आगमन नहीं होना है, क्योंकि अभी भी रेलवे ट्रैक पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाया है।