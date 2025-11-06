Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माता वैष्णो देवी धाम पर अवैध घोड़े चालक पर एक्शन, पुलिस की पूछताछ में शख्स नहीं दिखा सका आईडी कार्ड, मामला दर्ज

    By Rakesh Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:34 PM (IST)

    श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बिना अनुमति घोड़ा चलाने वाले एक मजदूर को गिरफ्तार किया गया है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और वे यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    माता वैष्णो देवी धाम पर अवैध घोड़े चालक पर एक्शन, पुलिस की पूछताछ में शख्स नहीं दिखा सका आईडी कार्ड, मामला दर्ज

    संवाद सहयोगी,कटड़ा। रियासी पुलिस ने श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बिना अनुमति घोड़ा चालक संचालित करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा मार्ग पर सभी सेवाओं का संचालन निर्धारित नियमों के तहत ही किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, पुलिस पोस्ट बाणगंगा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान पुलिस टीम ने बाणगंगा स्थित स्नान घाट-01 के पास एक व्यक्ति को घोड़ा चालक मज़दूर के रूप में कार्य करते पाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूछताछ में उसकी पहचान अश्वनी शर्मा पुत्र गणेश चंद, निवासी दतोरा, तहसील व जिला रेयासी के रूप में हुई। जब उससे घोड़ा चालक मज़दूर के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक वैध पंजीकृत सेवा कार्ड प्रस्तुत करने को कहा गया तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह बिना अनुमति के घोड़ा चालक सेवा चला रहा था और यह मान रहा था कि उसे कोई नहीं रोकेगा।

    पुलिस के अनुसार, उक्त व्यक्ति द्वारा बिना अधिकृत अनुमति के घोड़ा चालक सेवा संचालित करना एसडीएम कटड़ा द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन है, जिसमें यात्रा मार्ग पर सेवाओं के संचालन हेतु नियमन निर्धारित किए गए हैं।

    इस संबंध में पुलिस थाना कटड़ा में मामला  नंबर 301/2025, धारा 223(ए) बीएनएस के तहत दर्ज कर लिया गया है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी कटड़ा इंस्पेक्टर रंजीत राव के नेतृत्व में, एसडीपीओ कटड़ा डॉ. भिष्म दूबे  की देखरेख और एसपी कटड़ा विपन चंद्रन  के मार्गदर्शन में की गई। एसएसपी रियासी परमवीर सिंह  ने कहा कि जिला पुलिस रियासी यात्रा मार्ग पर नियमों की सख्ती से पालन सुनिश्चित कर रही है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और निर्बाध यात्रा अनुभव प्राप्त हो सके।


    राकेश शर्मा, कटड़ा  |