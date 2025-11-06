माता वैष्णो देवी धाम पर अवैध घोड़े चालक पर एक्शन, पुलिस की पूछताछ में शख्स नहीं दिखा सका आईडी कार्ड, मामला दर्ज

संवाद सहयोगी,कटड़ा। रियासी पुलिस ने श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बिना अनुमति घोड़ा चालक संचालित करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा मार्ग पर सभी सेवाओं का संचालन निर्धारित नियमों के तहत ही किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, पुलिस पोस्ट बाणगंगा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान पुलिस टीम ने बाणगंगा स्थित स्नान घाट-01 के पास एक व्यक्ति को घोड़ा चालक मज़दूर के रूप में कार्य करते पाया।

पूछताछ में उसकी पहचान अश्वनी शर्मा पुत्र गणेश चंद, निवासी दतोरा, तहसील व जिला रेयासी के रूप में हुई। जब उससे घोड़ा चालक मज़दूर के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक वैध पंजीकृत सेवा कार्ड प्रस्तुत करने को कहा गया तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह बिना अनुमति के घोड़ा चालक सेवा चला रहा था और यह मान रहा था कि उसे कोई नहीं रोकेगा।