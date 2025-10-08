इंतजार खत्म! वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए आई गुड न्यूज, श्राइन बोर्ड आज से शुरू करेगा यात्रा

भारी बारिश की चेतावनी के चलते स्थगित की गई मां वैष्णो देवी की यात्रा बुधवार सुबह 6 बजे से फिर शुरू हो रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा बहाल करने की सूचना दी है जिससे श्रद्धालुओं में खुशी है। कटड़ा में रुके लगभग दो हजार श्रद्धालु यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। श्राइन बोर्ड द्वारा सभी पंजीकरण केंद्र खोले जाएंगे।

संवाद सहयोगी, कटड़ा। तीन दिन के अंतराल के बाद मां वैष्णो देवी की यात्रा बुधवार सुबह छह बजे से पुनः सुचारु हो जाएगी। श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए तैयार हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा को बहाल करने की सूचना से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। उल्लेखनीय है कि भारी बारिश की चेतावनी के कारण श्राइन बोर्ड ने पांच से सात अक्टूबर तक यात्रा को स्थगित कर दिया था।

कटड़ा में यात्रा के आधार शिविर में लगभग दो हजार श्रद्धालु अभी भी रुके हुए हैं, जो यात्रा के पुनः प्रारंभ होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उनकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। बुधवार सुबह छह बजे से श्राइन बोर्ड द्वारा सभी पंजीकरण केंद्र खोले जाएंगे।

