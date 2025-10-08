Language
    इंतजार खत्म! वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए आई गुड न्यूज, श्राइन बोर्ड आज से शुरू करेगा यात्रा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:03 AM (IST)

    भारी बारिश की चेतावनी के चलते स्थगित की गई मां वैष्णो देवी की यात्रा बुधवार सुबह 6 बजे से फिर शुरू हो रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा बहाल करने की सूचना दी है जिससे श्रद्धालुओं में खुशी है। कटड़ा में रुके लगभग दो हजार श्रद्धालु यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। श्राइन बोर्ड द्वारा सभी पंजीकरण केंद्र खोले जाएंगे।

    वैष्णो देवी यात्रा आज से फिर होगी शुरू (जागरण फोटो)

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। तीन दिन के अंतराल के बाद मां वैष्णो देवी की यात्रा बुधवार सुबह छह बजे से पुनः सुचारु हो जाएगी। श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए तैयार हैं।

    श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा को बहाल करने की सूचना से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। उल्लेखनीय है कि भारी बारिश की चेतावनी के कारण श्राइन बोर्ड ने पांच से सात अक्टूबर तक यात्रा को स्थगित कर दिया था।

    कटड़ा में यात्रा के आधार शिविर में लगभग दो हजार श्रद्धालु अभी भी रुके हुए हैं, जो यात्रा के पुनः प्रारंभ होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उनकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। बुधवार सुबह छह बजे से श्राइन बोर्ड द्वारा सभी पंजीकरण केंद्र खोले जाएंगे।

    कश्मीर में स्नोफॉल का दौर जारी

    घाटी के अन्य उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी रुक-रुक कर हो रही है। वहीं दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के लारनू और डाकसुन इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से सेब के बागों और बिजली आपूर्ति लाइनों को भारी नुकसान पहुंचा है।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि बर्फ के भार से कई पेड़ उखड़ गए, जिससे बिजली और सड़क संपर्क आंशिक रूप से बाधित रहा। बर्फबारी के चलते बांडीपोरा गुरेज तथा कुपवाड़ा-करनाह रोड दूसरे दिन भी अहतियातन बंद रहे।

    वहीं घाटी के मैदानी इलाकों में भारी बारिश से कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। नगर निगम के कर्मचारी जमा पानी को साफ करते नजर आए।

    यातायात विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे ऊंचाई वाले दर्रों की ओर जाने से पहले सड़क की स्थिति की जांच लें, क्योंकि बर्फ जमा होने के कारण कई रास्ते फिसलन और जोखिम भरे हो गए हैं।