वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी, कटड़ा से मंदिर तक उत्सव जैसा माहौल

कटड़ा में नवरात्र के दौरान मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शनिवार को 30210 श्रद्धालु भवन की ओर रवाना हुए जिससे नवरात्र में अब तक एक लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए हैं। यात्रा मार्ग जयकारों से गूंज रहा है और कटड़ा में उत्सव का माहौल है।

संवाद सहयोगी, कटड़ा। नवरात्र में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश के कोने-कोने से श्रद्धालु आधार शिविर कटड़ा पहुंच रहे हैं। शनिवार को मां वैष्णो देवी की यात्रा में भारी बढोतरी देखने को मिली। शनिवार रात नौ बजे तक 30,210 श्रद्धालु भवन की ओर रवाना हो चुके थे। जारी नवरात्र में अब तक एक लाख से अधिक श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगा चुके हैं। इससे पहले 12 से 14 हजार के बीच ही श्रद्धालु पहुंच रहे थे।

यहां से कोई पैदल तो कई श्रद्धालु घोड़ा, पिट्ठू अथवा पालकी, हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा का सहारा लेकर मां वैष्णो देवी के भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। जय माता दी के जयकारे मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से भक्तिमय बनी हुई है।

श्रद्धालु मां के चरणों में हाजिरी लगाकर अपने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना कर खुद को पुण्य के भागी मान रहे हैं। बता दें कि 26 सितंबर को मां वैष्णो देवी के यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन के चलते 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और कई श्रद्धालु घायल हो गए थे। इसके चलते 22 दिन तक मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित रही थी।

उसके बाद 17 सितंबर को एक बार फिर मां वैष्णो देवी की यात्रा सुचारु हो गई, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में कमी बनी रही। नवरात्र शुरू होने के बाद यात्रा में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने लगी और श्रद्धालुओं की संख्या 28,000 पहुंच गई है। इसके चलते कटड़ा लेकर मां के भवन पर उत्सव जैसा माहौल है।