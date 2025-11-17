Language
    मां वैष्णो देवी यात्रा में भारी गिरावट, श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध, जानिए क्या कह रहे हैं व्यापारी?

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    इस साल मां वैष्णो देवी की यात्रा में भारी गिरावट आई है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि मौसम और आर्थिक मंदी। व्यापारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं के लिए आवास, भोजन और परिवहन जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यात्रा में गिरावट से उनके व्यवसाय पर असर पड़ा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सुधरेगी। 

    मां वैष्णो देवी की यात्रा में इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में 20% की कमी आई है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी लगातार दर्ज की जा रही है हालांकि सप्ताह के अंतिम दिनों यात्रा के आंकड़े में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। परंतु आम दिनों में यात्रा का आंकड़ा 12000 से 15000 के मध्य बना हुआ है।

    कटड़ा नगर के व्यापारी वर्ग की चिंताएं साफ देखी जा सकती हैं क्योंकि यात्रा में कमी के कारण व्यापार भी सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। हालांकि यात्रा में कमी  का कारण कई प्रकार की घटनाएं हो सकती है परंतु बरसात के कारण जम्मू कश्मीर व पंजाब में रेल पटरीयों को हुए नुकसान को माना जा रहा है क्योंकि अभी तक अधिकांश ट्रेनिंग ट्रेन बंद है  हालांकि कुछ एक ट्रेने आधार शिवीर कटड़ा पहुंच रही हैं। 

    जब तक सभी ट्रेनें पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती यात्रा में बढ़ोतरी  बामुश्किल ही रहेगी। वहीं वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो रही हैं श्रद्धालु पूरी श्रद्धा ब उत्साह के साथ अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं

    हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू,  तथा पालकी आदि की सेवाएं बिना किसी परेशानी के श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो रही हैं  श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन करने के बाद भैरव घाटी लगातार रवाना हो रहे हैं और बाबा भैरवनाथ के चरणों में हाजिरी लगाते हुए अपने मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर रहे हैं

    श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी  ना हो जिसको लेकर सुरक्षा, पेयजल, बिजली, खाने पीने आदि के उचित इंतजाम किए हुए हैं और श्रद्धालु जारी लगातार साफ मौसम के बीच अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं

    17 नवंबर यानि कि सोमवार बाद दोपहर 3:00 बजे तक करीब 8700 श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे वहीं जारी नवंबर माह में अब  तक 2.80 लाख श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं तो दूसरी ओर जारी वर्ष 2025 में अब तक 62.80  लाख श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं 

    मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी हो जिसको लेकर प्रशासन के साथ ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, पर्यटन विभाग, व्यापारी वर्ग लगातार कोशिशें  कर रहा है ताकि मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी हो और व्यापार भी नहीं सही ढंग से चल सके