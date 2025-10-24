मां वैष्णो देवी यात्रा में फिर दिखने लगा श्रद्धालुओं का उत्साह, मौसम साफ रहने से बढ़ी यात्रा की रफ्तार

संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। मां वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रही है। मुख्य दीपावली पर्व के उत्साह के बाद अब श्रद्धालुओं की संख्या में आंशिक बढ़ोतरी देखी जा रही है। आधार शिविर कटड़ा में श्रद्धालुओं की चहल पहल बनी हुई है, जो मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए आतुर हैं।

श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें बैटरी कार सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा, रोपवे सेवा, घोड़ा, पिट्ठू और पालकी जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। शुक्रवार को मौसम साफ रहने और धूप खिलने के साथ ही ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे श्रद्धालुओं को हल्की ठंड का एहसास हुआ। इसके बावजूद श्रद्धालु हल्के गर्म कपड़े पहनकर वैष्णो देवी यात्रा जारी रखे हुए हैं।

नगर के व्यापारी वर्ग का मानना है कि आने वाले दिनों में मां वैष्णो देवी की यात्रा में और बढ़ोतरी होगी और एक बार फिर बाजार श्रद्धालुओं से गुलजार होंगे। बीते 23 अक्टूबर को 19,000 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई थी, जबकि 24 अक्टूबर यानी शुक्रवार को दोपहर 1:00 बजे तक करीब 10,200 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर मां वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं का आना जारी है।