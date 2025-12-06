Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mata Vaishno Devi की यात्रा में दर्शन आसान, हेलीकाप्टर से लेकर घोड़ा-पिट्ठू तक, सब कुछ है आराम से उपलब्ध

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    मां वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं की कमी के बावजूद, यात्रियों को दर्शन सुलभ हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर और बैटरी कार जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कटड़ा व्यापारियों को दिसंबर के मध्य से यात्रा में वृद्धि की उम्मीद है।

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। मां वैष्णो देवी की यात्रा में अभी भी श्रद्धालुओं की कमी चल रही है। देश भर से यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालु इस बात से खुश हैं कि उन्हें किसी भी सुविधा के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हेलीकाप्टर से लेकर बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा, जहां तक की घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि सुविधा के लिए दरबदर नहीं हो पड़ रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली से अपनी पत्नी और सात साल के बच्चे के साथ आए अमरदीप गुप्ता ने कहा कि वह पांच साल बाद यात्रा पर आए हैं। उनका दोस्त एक-डेढ साल पहले ही दर्शन करने आया था। उसने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ हाेने की वजह से उन्हें हेलीकाप्टर टिकट नहीं मिली इस वजह से उन्हें पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। 

    Mata Vaishno Devi Katra Yatra

    ...मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद है

    यह मुझ पर मां वैष्णो का आशीर्वाद है कि सुबह काउंटर पर पहुंचते ही उन्हें पूरे परिवार की हेलीकाप्टर टिकट मिल गई। मां के दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से हुए। दर्शन कतार में मुश्किल से सौ-डेढ़ सौ श्रद्धालु ही मौजूद थे। उसके बाद वापसी में बैटरी कार के लिए भी घंटों कतार में नहीं लगना पड़ा। 

    गुप्ता ने हंसते हुए कहा कि यात्रा के मौजूदा हालत भले स्थानीय लोगों के लिए बेहतर न हो परंतु इस समय यात्रा के लिए आ रहे श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से ठीक हैं। मां ने मुझे इतने सालों बाद बुलाया और इतने अच्छे ढंग से दर्शन दिए। मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद है। पूरे दिन में औसतन 12 से 13 हजार श्रद्धालु यात्रा में पहुंच रहे हैं। 

    श्रद्धालुओं की संख्या भले कम हो परंतु उनके उत्साह और जोश में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। भवन की ओर जा रहे भक्त और दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालु जय माता दी के जयकारे लगाते हुए दूसरों में भी जोश भर रहे हैं। अमृतसर से अपने दोस्तों के साथ मां के दर्शनों के लिए आए हनीश कपूर ने कहा कि उन्होंने यात्रा का पूरा आनंद लिया। ठंडी हवाओं के बीच यात्रा मार्ग पर गूंजते मां के भक्ति संगीत वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही मौका है श्रद्धालुओं को मां के दर्शनों के लिए आना चाहिए। 

    Mata Vaishno Devi

    ठंड होने के कारण गर्म कपड़े पहकर आएं श्रद्धालु

    शनिवार को मौसम ने अपना रंग बदला हालांकि दिन में अधिकांश समय धूप खिली रही परंतु बीच-बीच में सूर्य देव और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल जारी रहा। वहीं लगातार बर्फीली हवाई चलती रही। श्रद्धालु गर्म कपड़े पहन परिवार के साथ पंजीकरण करवाने के उपरांत लगातार भवन की ओर और रवाना होते रहे। 

    जारी वर्ष में विभिन्न घटनाओं को लेकर पूरे साल भर मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी लगातार देखने को मिली। अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष के मुकाबले अगर हम मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक करीब 25 लाख श्रद्धालु कम श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे हैं। 

    Mata Vaishno Yatra

    दिसंबर का माह जारी है और नव वर्ष के आगमन को लेकर जारी माह के दूसरे पखवाड़े यानी 15 दिसंबर के बाद मां वैष्णो की यात्रा में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। नगर का व्यापारी वर्ग भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा है।