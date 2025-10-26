वैष्णो देवी यात्रा पर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, बिना किसी परेशानी के तय हो रही यात्रा, पढ़ें धाम पर कैसा है मौसम

संवाद सहयोगी, कटड़ा। वर्तमान में श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ।

जिसको लेकर आधार शिविर कटड़ा में श्रद्धालु की चहल पहल बनी हुई है। श्रद्धालुओं को बैटरी कार सेवा के साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा और रोपवे केवल कार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि की सेवाओं को लेकर किसी भी तरह का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है और यह सभी सेवाएं श्रद्धालुओं को आसानी से उपलब्ध हो रही है । रविवार को मौसम साफ रहा और धूप खींली रही वही ठंडी हवाएं लगातार चलती रही।

हल्की ठंड को लेकर श्रद्धालु हल्के गर्म कपड़े पहन लगातार वैष्णो देवी यात्रा जारी रखें हुए है । वही नगर के व्यापारी वर्ग का मानना है कि आने वाले दिनों में मां वैष्णो देवी की यात्रा में और बढ़ोतरी होगी और एक बार फिर बाजार श्रद्धालुओं से गुलजार होंगे। श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने के उपरांत आधार शिविर कटड़ा में प्रसाद के रूप में खरीददारी कर रहें है जिसको लेकर बाज़ारों में रौनक बनी हुई है।