    माता वैष्णो देवी यात्रा में दिखने लगी श्रद्धालुओं की रौनक, मौसम सर्द पर मिल रही सब सुख-सुविधाएं

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में स्थित मां वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं की रौनक दिखने लगी है। मौसम में ठंड होने के बावजूद, यात्रियों को सभी प्रक ...और पढ़ें

    श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा बिना किसी परेशानी के कर रहे हैं। 

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। मां वैष्णो देवी की यात्रा में वर्तमान में रौनक देखी जा रही है, लेकिन नव वर्ष के आगमन के बाद इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है। श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन उपलब्ध हो रहे हैं और सभी तरह की सुविधाएं लगातार उपलब्ध हो रही हैं। 

    श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू, तथा पालकी आदि की सेवाओं का लाभ उठाते हुए लगातार अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा बिना किसी परेशानी के कर रहे हैं। 

    सर्दी के मौसम में भी जारी है यात्रा

    सर्दी का मौसम लगातार जारी है और मौसम लगातार साफ बना हुआ है, लेकिन मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को लगातार बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालु गर्म कपड़े पहन परिवार के साथ लगातार भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आधार शिविर कटड़ा से लेकर मां के भवन तक का मार्ग मां के भजनों व श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंज रहा है। 

    नव वर्ष के आगमन पर बढ़ेगी रौनक

    पिछले दिनों के मुकाबले वर्तमान में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है परंतु यह संख्या स्थानीय कारोबारियों की उम्मीद के मुताबिक नहीं है। अभी भी कटड़ा बाजार पूरी तरह से खुला नजर नहीं आता है। पहले जिस कस्बे में मां के भक्तों की चहल-पहल दिन-रात देखी जा सकती थी, आज शाम ढलते ही सुनसान हो जाता है। नव वर्ष का आगमन नजदीक है, जिसको लेकर नगर के व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि आगामी 15 दिसंबर के बाद नव वर्ष के आगमन को लेकर मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी शुरु हो जाएगी। फिलहाल वर्तमान में 10000 से 14000 के मध्य मां वैष्णो देवी की यात्रा का आंकड़ा बना हुआ है। 

    विशेष ट्रेन से बढ़ेगी रौनक

    रेलवे विभाग द्वारा दिल्ली से कटड़ा के बीच 12 दिसंबर से 14 दिसंबर के मध्य विशेष ट्रेन संख्या नंबर 04081 तथा 04082 शुरू की जाएगी, जिससे मां वैष्णो देवी की यात्रा में थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिलेगी।