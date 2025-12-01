Language
    Mata Vaishno Devi Yatra में भारी गिरावट दर्ज, 24 लाख तक कम पहुंचे श्रद्धालु, क्या है वजह?

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:23 PM (IST)

    माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है, जो 24 लाख तक कम हो गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मौसम, आर्थिक मंदी और सुरक्षा चिंताएं। इस गिरावट का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे होटल और परिवहन जैसे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं।

    मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं का जोश लगातार बना हुआ है।  

    राकेश शर्मा, कटड़ा। जारी वर्ष में देश में विभिन्न घटनाओं के कारण मां वैष्णो देवी की यात्रा में भारी गिरावट आई है। नवंबर माह तक 6414106 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे हैं, जबकि बीते वर्ष 2024 में इसी समय अवधि में 8891055 श्रद्धालु पहुंचे थे।

    हालांकि वर्तमान में भी मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है और इस समय रोजाना 10000 से 14000 के मध्य श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर आधार शिविर कटड़ा पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते वर्ष 2024 के मुकाबला जारी वर्ष के पहले 11 माह तक 2476949 श्रद्धालु कम संख्या में पहुंचे हैं

    वर्ष 2025 के पहले 11 माह के आंकड़े 

    जारी वर्ष 2025 के जनवरी में कुल 569164 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई, वहीं फरवरी में कुल 378865 श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे। मार्च 2025 में 940143 श्रद्धालु माँ के भवन पहुंचे। अप्रैल में 981228 श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी यात्रा की। इसी तरह मई में 413365 श्रद्धालुओं ने माँ के चरणों में हाज़री लगाई।

    जून में 926263 श्रद्धालु माँ के भवन पहुंचे। इसी तरह जुलाई में 677652 श्रद्धालु माँ के भवन पहुंचे। वहीं अगस्त में 533756 श्रद्धालु माँ के भवन पहुंचे तो वहीं सितम्बर में 185165 श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी यात्रा की। वहीं अक्टूबर में 384952 श्रद्धालु माँ के दरबार पहुंचे। तो वहीं बीते नवंबर में 423533 श्रद्धालुओं ने माँ वैष्णो देवी के चरणों में हाज़री लगाई।

    इस वजह से पड़ा मां वैष्णो देवी यात्रा पर प्रभाव 

    वर्ष के प्रारंभ में प्रयागराज में जारी महाकुंभ, उसके बाद अप्रैल माह में अनंतनाग में आतंकी हमला, मई माह में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और अगस्त माह की 26 तारीख को मां वैष्णो देवी मार्ग पर अर्धकुंवारी मंदिर क्षेत्र में भीषण भूस्खलन जिसके कारण 34 श्रद्धालुओं को अपनी जान करवानी पड़ी थी जबकि दो दर्जन के करीब श्रद्धालु घायल हुए थे

    इसी बीच करीब 22 दिनों के लिए मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से स्थगित रही थी वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू है परंतु कटरा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली अधिकतर ट्रेनें वर्तमान में भी स्थगित है जिसके कारण मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी लगातार जारी है 

    नव वर्ष के आगमन से उम्मीद, सभी सुविधाएं मिल रहीं

    उम्मीद की जा रही है कि नव वर्ष के आगमन को लेकर आगामी कुछ दिनों के भीतर कुछ और ट्रेनों का कटड़ा रेलवे स्टेशन पर आवागमन होगा, जिससे मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है फिलहाल मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर वर्तमान में मौसम पूरी तरह से मेहरबान बना हुआ है 

    श्रद्धालुओं को अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान सभी तरह की सुविधाएं लगातार उपलब्ध हो रही हैं इनमें हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि की सेवाएं प्रमुख है जिसका श्रद्धालु लगातार लाभ उठा रहे हैं मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं का जोश लगातार बना हुआ है  

    देखते ही बन रहा श्रद्धालुओं का उत्साह 

    मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है और वर्तमान में 10000 से 14000 के मध्य श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को ना तो पंजीकरण को लेकर और ना ही मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन को लेकर कोई खास इंतजार करना पड़ रहा है। 

    वहीं मां वैष्णो देवी की यात्रा में भारी भरकम गिरावट का खामियाजा नगर के व्यापारी वर्ग को भी भुगतना पड़ रहा है क्योंकि काम न चलने के कारण व्यापारी वर्ग की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं परंतु अब उम्मीद की जा रही है नव बर्ष के आगमन को लेकर मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी होगी जिसका फिलहाल नगर का व्यापारी वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है

    यात्रा बढ़ोतरी के लिए मिलकर कर रहे प्रयास

    मां वैष्णो देवी की यात्रा में वृद्धि के लिए पर्यटन विभाग, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, राज्य प्रशासन, स्थानीय प्रशासन तथा व्यापारी वर्ग लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि वित्तीय संकट दूर हो सके चूंकि नव वर्ष आरंभ होने में अभी एक माह बकाया है, उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही 1 दिसंबर यानी सोमवार को मौसम आम दिनों की तरह साफ रहा हालांकि ठंडी हवाएं लगातार चलती रही बावजूद इसके श्रद्धालु अपने परिवार के साथ पंजीकरण करवा कर पूरी श्रद्धा के साथ अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा करते नजर आए