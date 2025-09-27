Language
    नवरात्र में वैष्णो देवी के दर्शन करने का गोल्डन चांस, भीड़ न के बराबर... आसानी से होंगे खुले-खुले दर्शन

    By Rakesh Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:52 AM (IST)

    कटड़ा में शारदीय नवरात्रों के दौरान माता वैष्णो देवी की यात्रा जारी है जहाँ भक्तगण श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। भवन को भव्य रूप से सजाया गया है और श्रद्धालु परिवार की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यात्रियों के लिए हेलिकॉप्टर और बैटरी कार जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए घोड़े और बैटरी कार सेवाएँ निःशुल्क हैं।

    श्रद्धा के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं मां वैष्णो देवी की यात्रा |

    राकेश शर्मा, कटड़ा।  पवित्र शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो की यात्रा में कमी लगातार जारी है जिसके कारण वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को किसी की तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं लगातार उपलब्ध हो रही हैं।

    इनमें हेलिकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा जैसी सुविधाएं शामिल हैं, तो वहीं श्रद्धालु घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि की सेवाओं का भी लगातार लाभ उठा रहे हैं।

    जारी शारदीय नवरात्रों में दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरफ से यादगार बनी हुई है क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक और जहां दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए घोड़ा सेवा निशुल्क रखी गई है तो वहीं बैटरी की सेवा भी निशुल्क हासिल कर दिव्यांश श्रद्धालु लगातार मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन कर रहे हैं।

    कैसा है भवन पर मौसम?

    शुक्रवार को भी मौसम आमतौर पर साफ रहा जिसके कारण श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। श्रद्धालु वैष्णो देवी यात्रा पूरी करने के बाद आधार शिविर कटड़ा में प्रसाद के रूप में खरीदारी कर रहें है जिससे बाज़ारों में श्रद्धालुओं की थोड़ी बहुत चहल पहल बनी हुई है।

    पहले नवरात्रि यानी की बीते 22 सितंबर को 13600श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई थी तो वहीं दूसरे नवरात्रि यानी की 23 सितंबर को 12589 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे।

    वही 24 सितंबर 14526 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा की इसी तरह 25 सितम्बर को 13643 श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे | 26सितम्बर यानी कि शुक्रवार शाम 5:00 बजे तक करीब 11500 श्रद्धालु पंजीकरण करवरकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है।