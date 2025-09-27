नवरात्र में वैष्णो देवी के दर्शन करने का गोल्डन चांस, भीड़ न के बराबर... आसानी से होंगे खुले-खुले दर्शन

कटड़ा में शारदीय नवरात्रों के दौरान माता वैष्णो देवी की यात्रा जारी है जहाँ भक्तगण श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। भवन को भव्य रूप से सजाया गया है और श्रद्धालु परिवार की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यात्रियों के लिए हेलिकॉप्टर और बैटरी कार जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए घोड़े और बैटरी कार सेवाएँ निःशुल्क हैं।

राकेश शर्मा, कटड़ा। पवित्र शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो की यात्रा में कमी लगातार जारी है जिसके कारण वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को किसी की तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं लगातार उपलब्ध हो रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनमें हेलिकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा जैसी सुविधाएं शामिल हैं, तो वहीं श्रद्धालु घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि की सेवाओं का भी लगातार लाभ उठा रहे हैं। जारी शारदीय नवरात्रों में दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरफ से यादगार बनी हुई है क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक और जहां दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए घोड़ा सेवा निशुल्क रखी गई है तो वहीं बैटरी की सेवा भी निशुल्क हासिल कर दिव्यांश श्रद्धालु लगातार मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन कर रहे हैं।

कैसा है भवन पर मौसम? शुक्रवार को भी मौसम आमतौर पर साफ रहा जिसके कारण श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। श्रद्धालु वैष्णो देवी यात्रा पूरी करने के बाद आधार शिविर कटड़ा में प्रसाद के रूप में खरीदारी कर रहें है जिससे बाज़ारों में श्रद्धालुओं की थोड़ी बहुत चहल पहल बनी हुई है।