Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बर्फीली हवाओं के बीच वैष्णो देवी यात्रा जारी, रोजाना 18000 से 22000 श्रद्धालु मां के दरबार में लगा रहे हैं हाजिरी

    By Rakesh Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    नव वर्ष के आगमन को लेकर वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, हालांकि रेलवे ट्रैक दुरुस्त न होने से ट्रेनों का आगमन प्रभावित है। वर्तमान में 18 ...और पढ़ें

    Hero Image

    कभी धूप तो कभी ठंडी हवाओं के संग श्रद्धालु कर रहे हैं मां वैष्णो देवी की यात्रा।

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। नव वर्ष के आगमन को लेकर अभी कुछ दिन शेष हैं लेकिन मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मां वैष्णो देवी की यात्रा में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसका नगर का व्यापारी वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो नव वर्ष के आगमन को लेकर वर्तमान के दिनों में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती थी पर इस बार परिस्थितियों विपरीत नजर आ रही हैं।

    जिसका मुख्य कारण आधार शिवीर कटड़ा में सभी ट्रेनों का आगमन नहीं होना है क्योंकि अभी भी रेलवे ट्रैक पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाया है जिसके कारण रेलवे विभाग द्वारा सभी ट्रेनों को सुचारु करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं।

    क्योंकि अधिकांश श्रद्धालु ट्रेनों द्वारा ही आधार शिवीर कटड़ा पहुंचतें है। हालांकि, कुछ एक ट्रेन अभी भी आधार शिवीर कटड़ा पहुंच रही है पर यात्रा में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है।

    वर्तमान में 18000 से 22000 के मध्य श्रद्धालुओं का रोजाना आधारशिला कटड़ा पहुंचना जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में मां वैष्णो देवी की यात्रा में और बढ़ोतरी होगी। सोमवार को दिन भर मौसम मिलाजुला रहा क्योंकि धूप के साथ ही बादल आसमान पर छाए रहे दूसरी और मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहें श्रद्धालुओं को लगातार ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ा।

    श्रद्धालु गर्म कपड़े पहन परिवार के साथ पंजीकरण करवाने के उपरांत निरंतर मां वैष्णो देवी भवन की ओर प्रस्थान करते रहे। वर्तमान में श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध लगातार हो रही हैं और श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि की सेवाओं का लाभ लेते हुए लगातार मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।

    मां वैष्णो देवी की यात्रा करने के उपरांत श्रद्धालु भैरव घाटी रवाना हो रहे है और बाबा भैरवनाथ के चरणों में आगे लगाकर अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर रहे हैं दूसरी और वैष्णो देवी यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु आधार शिविर कटड़ा में प्रसाद के रूप में खरीदारी कर रहे हैं जिसके कारण बाजारों में श्रद्धालुओं की थोड़ी बहुत रौनक लगातार बनी हुई है।

    बीते 21 दिसंबर को 21200 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई थी तो वही 22 दिसंबर यानी कि सोमवार बाद दोपहर 3:00 बजे तक करीब 11500 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है।