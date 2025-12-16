Language
    बर्फीली हवाओं के बीच वैष्णो देवी यात्रा जारी, 13800 श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में लगाई हाजिरी; मिल रही सभी सुविधाएं

    By Rakesh Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिसको लेकर अरसे के बाद मां का भवन श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ है। चुकी नव वर्ष का आगमन नजदीक है जिसको लेकर मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। हालांकि, श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन उपलब्ध हो रहे हैं साथ ही इसके सभी तरह की सुविधाएं लगातार उपलब्ध हो रही हैं।

    इनमें हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू, तथा पालकी आदि की सेवाएं प्रमुख हैं। श्रद्धालु इन सेवाओं का लाभ उठाते हुए लगातार अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा बिना किसी परेशानी के कर रहे हैं। सर्दी का मौसम लगातार जारी है वही मंगलवार को मौसम लगातार साफ रहा, पर मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को लगातार ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा है।

    श्रद्धालु गर्म कपड़े पहन परिवार के साथ लगातार भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और यात्रा के दौरान भवन मार्ग पर विश्राम करते नजर आए। श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन करने के बाद भवन पर रोपवे केवल कार में सवार होकर लगातार भैरव घाटी रवाना होते रहे और बाबा भैरवनाथ के चरणों में हाजिरी लगाने के साथ ही अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करते नजर आए।

    मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु कटड़ा में प्रसाद के रूप में खरीददारी कर रहे है जिसके चलते बाज़ारों में श्रद्धालुओं की चहल पहल देखने को मिल रही है। नव वर्ष का आगमन नजदीक है व्यापारी वर्ग को उम्मीद है की आने वाले दिनों में और ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल वर्तमान में 12000 से 15000 के मध्य मां वैष्णो देवी की यात्रा का आंकड़ा बना हुआ है।

    मां वैष्णो देवी यात्रा के दौरान सेल्फी लेते श्रद्धालु।

    बीते 15 दिसंबर को 13800 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजरी लगाई थी वही 16 दिसंबर यानी कि मंगलवार शाम 4:00 बजे तक करीब 11300 श्रद्धालु पंजीकरण करवरकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे वहीं जारी दिसंबर माह में अब तक करीब 2:25 लाख श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं। वही जारी वर्ष में अब तक करीब 66.20 लाख श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं।