मां वैष्णो देवी आ रहे हैं तो रखें यह ध्यान, हल्के गर्म कपड़े पहन आएं श्रद्धालु, आरामदायक यात्रा के हैं इंतजाम

संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को अब ठंड को ध्यान में रखकर यात्रा पर आना चाहिए। मौसम में हुए बदलाव की वजह से यात्रा मार्ग व भवन पर शीत लहर का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में अगर आप रात को दरबार में रुकने का प्लान कर रहे हैं तो हल्के गर्म कपड़े साथ अवश्य रखें।

हालांकि इस त्योहारी सीजन में मां वैष्णो देवी भवन और आधार शिविर कटड़ा में वीरानी छाई हुई है। वर्तमान में श्रद्धालुओं की संख्या कम है, जिसके कारण धर्मनगरी के बाजार सूने नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह अच्छा समय है जब आप बिना किसी परेशानी यात्रा कर मां भगवती के आलोकिक रूप में दर्शन कर सकते हैं।

आधार शिविर कटड़ा में ठंड इतनी नहीं है परंतु त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां वैष्णो के दरबार में शीत लहरों ने ठंड का एहसास करना शुरू कर दिया है। इंतजार कर रहे घोड़ा, पिट्ठू और पालकी के मजदूर भवन मार्ग पर घोड़ा, पिट्ठू और पालकी के मजदूर श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, दीपावली पर्व के बाद यात्रा में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस समय मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सभी आवश्यक सुविधाएं लगातार उपलब्ध हैं।

आरामदायक यात्रा के इंतजाम श्रद्धालु आधार शिविर कटड़ा में बिना किसी इंतजार के अपना पंजीकरण करवा रहे हैं और आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त कर भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। भवन पर श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। सोमवार को मौसम साफ रहा और धूप खिली रही, हालांकि ठंडी हवाएं चलती रहीं। हल्की ठंड के बीच श्रद्धालु हल्के गर्म कपड़े पहनकर यात्रा कर रहे हैं।