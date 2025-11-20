Language
    सर्दी में भी माता वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ रही भीड़, भक्तों को मिल रही रोपवे, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवाएं

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    माता वैष्णो देवी के दरबार में सर्दियों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। रोपवे विशेष रूप से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी है। 

    श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। सर्दी बढ़ने के बावजूद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। भक्त जयकारे लगाते हुए माता रानी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। वर्तमान में यात्रा पूरी तरह से सुचारु है।

    मौसम साफ रहने के कारण श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हेलीकाप्टर, बैटरी कार और रोपवे सेवा के साथ-साथ घोड़ा, पिट्ठू और पालकी सेवाओं का लाभ उठाते हुए भक्त मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।

    हालांकि, वर्तमान में आमतौर पर 10,000 से 14,000 के बीच श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों, विशेषकर शुक्रवार और शनिवार को, श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु कटड़ा में प्रसाद के रूप में खरीदारी भी कर रहे हैं, जिससे यहां के बाजार में चहल-पहल बनी हुई है।

    यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए आपदा प्रबंधन दल के साथ श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं और लगातार मां वैष्णो देवी की यात्रा पर निगाह रखे हुए हैं।

    दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 19 नवंबर को 10,800 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में हाजिरी लगाई थी। गुरुवार को शाम पांच बजे तक 7,700 श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे, और श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है।