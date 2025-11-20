सर्दी में भी माता वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ रही भीड़, भक्तों को मिल रही रोपवे, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवाएं

संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। सर्दी बढ़ने के बावजूद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। भक्त जयकारे लगाते हुए माता रानी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। वर्तमान में यात्रा पूरी तरह से सुचारु है।

मौसम साफ रहने के कारण श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हेलीकाप्टर, बैटरी कार और रोपवे सेवा के साथ-साथ घोड़ा, पिट्ठू और पालकी सेवाओं का लाभ उठाते हुए भक्त मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। हालांकि, वर्तमान में आमतौर पर 10,000 से 14,000 के बीच श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों, विशेषकर शुक्रवार और शनिवार को, श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु कटड़ा में प्रसाद के रूप में खरीदारी भी कर रहे हैं, जिससे यहां के बाजार में चहल-पहल बनी हुई है।

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए आपदा प्रबंधन दल के साथ श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं और लगातार मां वैष्णो देवी की यात्रा पर निगाह रखे हुए हैं।