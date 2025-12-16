वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर! भवन पर अचानक बढ़ाई गई सुरक्षा; ऊधमपुर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना

संवाद सहयोगी, कटड़ा। जिला ऊधमपुर के मजालता क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बाद मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही आधार शिविर कटड़ा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीती रात पुलिस और सुरक्षा बलों ने आधार शिविर कटड़ा में जगह-जगह नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों के साथ ही राहगीरों की सुरक्षा जांची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नव वर्ष को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही सभी मार्गों पर तैनात हैं और हर एक आने जाने वाले की जांच कर रहे हैं।

खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह से चौकस हो गई हैं और सुरक्षा अधिकारियों ने बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। घोड़ा पिट्ठू और पालकी मजदूरों की भी जांच की जा रही है और पहचान पत्रों की गहनता से जांच की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और नव वर्ष में श्रद्धालुओं की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि श्रद्धालु भय मुक्त होकर अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा निरंतर कर सके।

मुठभेड़ के उपरांत मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही आधार शिविर कटड़ा में सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। बीती रात पुलिस के साथ ही सुरक्षा बलों ने आधार शिविर कटड़ा में जगह-जगह नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों के साथ ही राहगीरों की सुरक्षा जांची। इसके साथ ही कटड़ा के साथ लगती सभी सुरक्षा चौकियों पर वाहनों के साथ ही लोगों की गहनता से जांच की जा रही है।

मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही सभी मार्गों पर पुलिस के साथ सीआरपीएफ 06 बटालियन के अधिकारी बा जवान पूरी तरह से चौकस है और हर एक आने जाने वाले की जांच के साथ ही नजर रखी जा रही है। दूसरी और खुफिया एजेंसीयां भी पूरी तरह से चौकस हो गई है।

वही पुलिस के साथ ही सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और निर्देश दिए की पूरी सख्ती के साथ चौकसी बरती जाए। ताकि देश भर से मां वैष्णो के दर्शन को आ रहे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और सुरक्षा यकीन बनी रहे।