    वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर! भवन पर अचानक बढ़ाई गई सुरक्षा; ऊधमपुर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    ऊधमपुर के मजालता क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बाद, वैष्णो देवी भवन और कटड़ा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने कटड़ा में ...और पढ़ें

    सुरक्षा चौकियों पर वाहनों के साथ ही लोगों की गहनता से जांच की जा रही है।

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। जिला ऊधमपुर के मजालता क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बाद मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही आधार शिविर कटड़ा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीती रात पुलिस और सुरक्षा बलों ने आधार शिविर कटड़ा में जगह-जगह नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों के साथ ही राहगीरों की सुरक्षा जांची। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नव वर्ष को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही सभी मार्गों पर तैनात हैं और हर एक आने जाने वाले की जांच कर रहे हैं। 

    खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह से चौकस हो गई हैं और सुरक्षा अधिकारियों ने बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। घोड़ा पिट्ठू और पालकी मजदूरों की भी जांच की जा रही है और पहचान पत्रों की गहनता से जांच की जा रही है। 

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और नव वर्ष में श्रद्धालुओं की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि श्रद्धालु भय मुक्त होकर अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा निरंतर कर सके।

