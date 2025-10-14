वैष्णो देवी यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं तो न लें टेंशन, अब आसानी से ऐसे मिलेगा माता का प्रसाद

डिजिटल डेस्क, उधमपुर। अगर आप वैष्णो देवी यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं और माता का प्रसाद चाहते हैं, तो यह खबर आप ही के लिए है। दरअसल, श्राइन बोर्ड ने एक पहल की है, जिसके अनुसार आप बिना यात्रा के प्रसाद पा सकते हैं। श्राइन बोर्ड ने यह सुविधा दिल्ली में शुरू की है।

यदि आप दिल्ली-एनसीआर, यूपी और हरियाणा जैसे शहरों से हैं तो आप आसानी से श्री माता वैष्णो देवी का प्रसाद पा सकते हैं। इसके लिए आपको जम्मू-कश्मीर हाऊस जाना होगा। श्राइन बोर्ड ने इस पहले को लेकर कहा कि श्री माता वैष्णो देवी की कृपा से दिल्ली में एक खास प्रसाद-कम-स्मारिका काउंटर शुरू किया गया है। यह काउंटर नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर मौजूद जम्मू-कश्मीर हाऊस में लगाया गया है। यहां से श्रद्धालु आसानी से प्रसाद ले सकते हैं।

काउंटर पर श्रद्धालुओं को क्या-क्या मिलेगा। श्राइन बोर्ड ने बताया कि श्रद्धालुओं को यह सुविधा फिलहाल 25 अक्टूबर तक मिलेगी। जम्मू-कश्मीर भवन में श्रद्धालु प्रसाद के अलावा सोने और चांदी के सिक्क और पवित्र स्मृति चिह्न भी खरीद सकते हैं।