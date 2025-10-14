वैष्णो देवी यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं तो न लें टेंशन, अब आसानी से ऐसे मिलेगा माता का प्रसाद
उधमपुर से खबर है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दिल्ली में एक विशेष पहल शुरू की है। अब दिल्ली-एनसीआर, यूपी और हरियाणा के श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर हाऊस जाकर माता वैष्णो देवी का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा 25 अक्टूबर तक उपलब्ध है, जहाँ सोने-चांदी के सिक्के और स्मृति चिह्न भी मिलेंगे। बुकिंग के लिए श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों से संपर्क किया जा सकता है।
डिजिटल डेस्क, उधमपुर। अगर आप वैष्णो देवी यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं और माता का प्रसाद चाहते हैं, तो यह खबर आप ही के लिए है। दरअसल, श्राइन बोर्ड ने एक पहल की है, जिसके अनुसार आप बिना यात्रा के प्रसाद पा सकते हैं। श्राइन बोर्ड ने यह सुविधा दिल्ली में शुरू की है।
यदि आप दिल्ली-एनसीआर, यूपी और हरियाणा जैसे शहरों से हैं तो आप आसानी से श्री माता वैष्णो देवी का प्रसाद पा सकते हैं। इसके लिए आपको जम्मू-कश्मीर हाऊस जाना होगा।
श्राइन बोर्ड ने इस पहले को लेकर कहा कि श्री माता वैष्णो देवी की कृपा से दिल्ली में एक खास प्रसाद-कम-स्मारिका काउंटर शुरू किया गया है। यह काउंटर नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर मौजूद जम्मू-कश्मीर हाऊस में लगाया गया है। यहां से श्रद्धालु आसानी से प्रसाद ले सकते हैं।
काउंटर पर श्रद्धालुओं को क्या-क्या मिलेगा।
श्राइन बोर्ड ने बताया कि श्रद्धालुओं को यह सुविधा फिलहाल 25 अक्टूबर तक मिलेगी। जम्मू-कश्मीर भवन में श्रद्धालु प्रसाद के अलावा सोने और चांदी के सिक्क और पवित्र स्मृति चिह्न भी खरीद सकते हैं।
बुकिंग के लिए करें कॉन्टेक्ट
श्रद्धालुओं को सुविधा दी गई है कि वह श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों से कॉन्टेक्ट कर प्रसाद बुक भी कर सकते हैं। इसके लिए 9906193093 / 7006236058 पर संपर्क करना होगा। इसके अलावा श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर हाउस, पृथ्वी राज रोड, नई दिल्ली जाकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं।
