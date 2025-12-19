वैष्णो देवी भक्तों के लिए अच्छी खबर, नववर्ष पर बेहतर सुविधाओं के साथ करें मां के दिव्य दर्शन, जानिए क्या हैं प्रबंध

राकेश शर्मा, कटड़ा। नव वर्ष के आगमन को लेकर श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संभावित भारी आमद को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परंपरागत रूप से वर्ष के अंतिम सप्ताह और नव वर्ष के आरंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर आते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्राइन बोर्ड के अनुसार 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार, रोपवे/केबल कार, भवन परिसर और अर्धकुंवारी क्षेत्र में ठहराव की सभी ऑनलाइन अग्रिम बुकिंग पूरी तरह फुल हो चुकी है। हालांकि दिव्यांग, बुजुर्ग एवं बीमार श्रद्धालुओं को तात्कालिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटड़ा के मुख्य बस अड्डे पर स्थित निहारिका कॉम्प्लेक्स में संपर्क करने की व्यवस्था की गई है।

बिना आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्रवेश नहीं माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने के लिए आरएफआईडी यात्रा कार्ड अनिवार्य है। आधार शिविर कटड़ा से यात्रा आरंभ करने से पहले श्रद्धालुओं को यह कार्ड प्राप्त करना होगा। इसके लिए मुख्य बस अड्डा कटड़ा, काउंटर नंबर-2 अंतरराज्यीय बस अड्डा, कटड़ा हेलीपैड, दर्शनी ड्योढ़ी, ताराकोट मार्ग प्रवेश द्वार और निहारिका कॉम्प्लेक्स परिसर में पंजीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं।

कटड़ा रेलवे स्टेशन पर देर रात 12 बजे तक आरएफआईडी कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जबकि ट्रेन से देर रात पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को दर्शनी ड्योढ़ी पर रेल टिकट दिखाने के उपरांत कार्ड मिलेगा। ताराकोट मार्ग पर 24 घंटे पंजीकरण सुविधा उपलब्ध है। अन्य केंद्रों पर सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक तथा कटड़ा हेलीपैड पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पंजीकरण किया जा रहा है।

मार्गों पर सुविधाओं का व्यापक इंतजाम भवन परिसर सहित सभी यात्रा मार्गों पर सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां यात्रा, मौसम और अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। ताराकोट मार्ग, सांझीछत और भैरव मंदिर परिसर में निःशुल्क लंगर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भोजनालय, जलपान केंद्र, आरओ युक्त शुद्ध पेयजल और शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

छह सेक्टरों में बंटी यात्रा, कड़ी निगरानी भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए आधार शिविर कटड़ा से भवन तक पूरे क्षेत्र को छह सेक्टरों—कटड़ा, बाणगंगा, अर्धकुंवारी, ताराकोट मार्ग, भवन परिसर और सांझीछत—में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर की निगरानी श्राइन बोर्ड के डिप्टी सीईओ स्तर के अधिकारी करेंगे। और पूरी निगरानी श्राइन बोर्ड सीईओ करेंगे।

सुरक्षा के लिए लगभग 800 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कटड़ा और भवन परिसर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। पुलिस, सीआरपीएफ की 06 बटालियन और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार मुस्तैद हैं।

ठहराव की पर्याप्त व्यवस्था भवन परिसर में श्रद्धालुओं के लिए लगभग 110 कमरे, 420 डॉरमेट्री बेड और कई प्रतीक्षालय उपलब्ध हैं, जहां एक समय में करीब 4000 श्रद्धालु निःशुल्क ठहर सकते हैं। अर्धकुंवारी क्षेत्र में लगभग 2000 श्रद्धालुओं के निःशुल्क ठहराव की व्यवस्था के साथ 416 डॉरमेट्री बेड और 10 कमरे उपलब्ध हैं। वहीं आधार शिविर कटड़ा में 650 से 700 होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं हैं, जिनमें एक समय में 60 से 70 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने की क्षमता है।