Vaishno Devi Yatra: मेंढर से वैष्णो देवी के लिए पैदल यात्रा शुरू, श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह

संवाद सहयोगी, पौनी। मेंढर क्षेत्र से माता वैष्णो देवी के पवित्र दर्शन के लिए श्रद्धालु पैदल यात्रा पर रवाना हुए हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी श्रद्धालु गहरे धार्मिक उत्साह और आस्था के साथ यात्रा पर निकले हैं। यात्रा दल पौनी पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यात्रा दल में शामिल रोहित शर्मा, जगदीश चंद्र, सुभाष चंद्र, ओमप्रकाश और नीतिश शर्मा शामिल ने बताया कि वे हर वर्ष माता वैष्णो देवी के दरबार तक पैदल यात्रा करते हैं।

यह यात्रा उनके लिए केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि माता रानी के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कठिन मार्ग और लंबी दूरी भी उनके उत्साह को कम नहीं कर पाती। श्रद्धालुओं ने पौनी में कुछ समय विश्राम किया और स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ भजन-कीर्तन में भाग लिया। स्थानीय लोगों ने यात्रियों के लिए पेयजल, फल और विश्राम की व्यवस्था की। यात्रियों ने इस सहयोग के लिए पौनी वासियों का धन्यवाद किया।