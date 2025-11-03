बिना किसी परेशानी के वैष्णो देवी की यात्रा जारी, श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध; ट्रेन के चलते भक्त परेशान

संवाद सहयोगी, कटड़ा। फिलहाल मां वैष्णो की यात्रा में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी मुख्य वजह कटड़ा में पहुंचने वाली अधिकांश ट्रेनों का स्थगित होना जिसको लेकर तमाम कोशिशें के बावजूद मां वैष्णो देवी की यात्रा में कोई खास बढ़ोतरी देखने को कम ही मिल रही है।

हालांकि, वर्तमान में जो भी श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पंजीकरण की बात हो या मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शनों की बात श्रद्धालुओं को कोई खास इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। तो दूसरी ओर हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही रोपवे केवल कार सेवा, बैटरी कार सेवा तथा घोड़ा, पिट्टू, पालकी आदि की सेवाएं बिना किसी परेशानी के श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो रही हैं।

श्रद्धालु परिवार के साथ सेवाओं का लाभ उठाते हुए उत्साह के साथ अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। हालांकि श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने के बाद कटड़ा में प्रसाद के रूप में खरीदारी कर रहे हैं परंतु यात्रा में कमी के कारण बाजारों में काम ही चहल-पहल श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। जिसको लेकर व्यापारी वर्ग भी लगातार चिंतित नजर आ रहा है।

फिलहाल मौसम सुहावना लगातार बना हुआ है, हालांकि आम दिनों की तरह सोमवार को भी दिन भर धूप खिली रही पर उसके साथ ही लगातार ठंडी हवाएं चलती रही श्रद्धालु सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए श्रद्धा के साथ अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं।