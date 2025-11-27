Vaishno Devi News: बर्फीली हवाओं में जयकारों के साथ यात्रा जारी, वैष्णो देवी धाम पर कैसा है मौसम, पढ़ें अपडेट
वैष्णो देवी की यात्रा बर्फीली हवाओं के बावजूद जारी है, जहाँ भक्त जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। धाम पर मौसम ठंडा है, लेकिन यात्रा मार्ग सुगम है क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए तत्पर है।
संवाद सहयोगी, कटड़ा। वर्तमान में मौसम साफ है, लेकिन बर्फीली हवाओं के बीच श्रद्धालु अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा को पूरे उत्साह के साथ जारी रखे हुए हैं। दिनभर धूप खिली हुई है। श्रद्धालु हेलीकाप्टर , बैटरी कार, केवल कार के साथ-साथ घोड़ा, पिट्ठू और पालकी जैसी सेवाओं का लाभ उठाते हुए मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।
सर्दी के मौसम को देखते हुए श्रद्धालु गर्म कपड़े पहनकर परिवार के साथ जयकारे लगाते हुए भवन की ओर बढ़ रहे हैं। मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं और अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु आधार शिवीर कटड़ा में प्रसाद के रूप में खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजार में हल्की-फुल्की रौनक बनी हुई है।
जानकारों का मानना है कि वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी बनी रहने की संभावना है, लेकिन नव वर्ष के आगमन के साथ दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में यात्रा में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका व्यापारी वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बीते 25 नवंबर को 10,000 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई थी, वहीं 26 नवंबर को बुधवार शाम चार बजे तक करीब 7,800 श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके थे। श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है।
