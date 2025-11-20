Vaishno Devi News: दिल्ली में आतंकी वारदात के बाद कैसे हैं वैष्णो देवी पर हालात? श्रद्धालु ऐसे तय कर रहे यात्रा

संवाद सहयोगी, कटड़ा। दिल्ली में हुई आतंकी वारदात के बावजूद मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह निरंतर बना हुआ है। श्रद्धालु बिना किसी भय के मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।

दिल्ली में हुई आतंकी घटना के बाद मां वैष्णो देवी भवन और सभी मार्गों, विशेषकर आधार शिविर कटड़ा में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल के जवान हर जगह तैनात हैं, जिससे श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रख सकें।