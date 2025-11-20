Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vaishno Devi News: दिल्ली में आतंकी वारदात के बाद कैसे हैं वैष्णो देवी पर हालात? श्रद्धालु ऐसे तय कर रहे यात्रा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:54 AM (IST)

    दिल्ली में आतंकी घटना के बाद वैष्णो देवी यात्रा पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता है। यात्रा जारी है, पर यात्रियों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित यात्रा कर सकें।

    prefferd source google
    Hero Image

    वैष्णो देवी धाम का दिव्य दृश्य (जागरण फोटो)

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। दिल्ली में हुई आतंकी वारदात के बावजूद मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह निरंतर बना हुआ है। श्रद्धालु बिना किसी भय के मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।

    दिल्ली में हुई आतंकी घटना के बाद मां वैष्णो देवी भवन और सभी मार्गों, विशेषकर आधार शिविर कटड़ा में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल के जवान हर जगह तैनात हैं, जिससे श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रख सकें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, मां वैष्णो देवी की यात्रा में कुछ कमी आई है। । 18 नवंबर को 11,500 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा की थी, जबकि 19 नवंबर को शाम पांच बजे तक लगभग 8,500 श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके थे। श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है।

     