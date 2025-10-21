Language
    माता वैष्णो देवी धाम पर धूमधाम से मनाई गई दीपावली, मां के साथ श्री राम जी के भी की गई स्पेशल पूजा

    By Rakesh Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:44 PM (IST)

    मां वैष्णो देवी धाम, जम्मू-कश्मीर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया और रोशनी की गई। भक्तों ने मां वैष्णो देवी और भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की। दीपावली के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

     फोटो कैप्शन । दीपावली पर्व पर कटड़ा में दीप जलते लोग ।फोटो जागरण |

    संवाद सहयोगी, कटड़ा।  मुख्य पर्व दीपावली पर्व आधार शिवीर कटड़ा व मां वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। दीपावली पर्व पर मां वैष्णो देवी भवन पर सुबह आयोजित हुई दिव्य आरती में मां वैष्णो देवी की स्वर्ण जड़ित पवित्र व प्राचीन गुफा परिसर यानी अटका स्थल पर पुजारीयों द्वारा मां वैष्णो देवी के साथ ही भगवान राम के भजन प्रस्तुत किए गए। 

    इस मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं में भक्ति रस का श्रद्धापूर्व आनंद लिया और मां वैष्णो देवी के साथ ही भगवान राम की आराधना की। वही आधार शिवीर कटड़ा के सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना को लेकर लोगों का तांता लगा रहा। शाम के समय मां वैष्णो देवी भवन परिसर पर  पवित्र बा प्राचीन गुफा के साथ ही अन्य  गुफाओं के परिसर पर पवित्र दीपक जलाए गए।

    इसी तरह धार्मिक अर्धकुंवारी मंदिर, चरण पादुका मंदिर, बाणगंगा मंदिर, भैरव मंदिर के साथ ही कटड़ा के प्रसिद्ध शिव दर्शन मंदिर, ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर महालक्ष्मी मंदिर टी गार्डन मंदिर देव में मंदिर नौ देवी मंदिर, भूमिका मंदिर, आदि दियों की रोशनी से जगमगा उठे।

    शाम ढलते ही कटड़ा में नगर वासियों द्वारा अपने-अपने घरों में स्थापित मंदिरों में महालक्ष्मी भगवान गणेश  आदि की विशेष पूजा अर्चना की गई और अपने रिश्तेदारों के साथ ही सहयोगियों तथा मित्रों को मिठाइयों के साथ ही अन्य प्रकार के उपहार भेंट किए । वहीं रात्रि को नगर वासियों के साथ ही युवाओं द्वारा पटाखे फोड़ तथा आतिशबाजी आदि छोड़कर उत्साह के साथ दीपावली पर्व मनाया।

    इस मौके पर आगजनी की कोई घटना ना हो जिसको लेकर दमकल विभाग पूरी तरह से सतर्क रहा वहीं पुलिस द्वारा भी विशेष निगरानी की की गई ।