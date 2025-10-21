वैष्णो देवी धाम में दीपावली पर उमड़ी भक्तों की भीड़, बैटरी सेवा की बढ़ी मांग; हेलिकॉप्टर सेवा भी जारी
दीपावली के मौके पर मां वैष्णो देवी धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे पूरे इलाके में उत्सव का माहौल बन गया। त्योहार के कारण बैटरी कार सेवा की मांग में भी काफी इजाफा हुआ, क्योंकि श्रद्धालुओं ने भवन तक आसानी से पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।
संवाद सहयोगी, कटड़ा। वर्तमान में श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं । हालांकि वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी लगातार देखने को मिल रही है जिसको लेकर वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
क्योंकि मुख्य दीपावली पर्व उत्साह के साथ बीत चुका है। अब उम्मीद है की मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी । वहीं मंगलवार को मां वैष्णो देवी की यात्रा में आंशिक बढ़ोतरी देखने को मिले। जिसको लेकर आधार शिविर कटड़ा में श्रद्धालु की चहल पहला आरंभ हो गई है।
श्रद्धालुओं को बैटरी कार सेवा के साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा और रोपवे केवल कार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि की सेवाओं को लेकर किसी भी तरह का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है और यह सभी सेवाएं श्रद्धालुओं को आसानी से उपलब्ध हो रही है।
मंगलवार को मौसम मिला झूल रहा क्योंकि दोपहर तक जहां मौसम साफ रहा और धूप खींली रही वहीं दोपहर के बाद आसमान पर सूर्य देव और बादलों का लुका छुपी का खेल चलता रहा।
हालांकि दिन में अधिकांश समय हेलीकॉप्टर सेवा सुचारु रही और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। वही नगर के व्यापारी वर्ग का मानना है कि जल्द ही मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी होगी और एक बार फिर बाजार श्रद्धालुओं से गुलजार होंग।
बीते 20 अक्टूबर को 11800 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई थी तो वहीं 21 अक्टूबर यानी कि मंगलवार बाद दोपहर 3:00 बजे तक करीब 11000 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर मां वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं का आना जारी है ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।