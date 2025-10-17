Language
    उधमपुर के मजालता में दो अलग-अलग मामलों में 10 ग्राम हेरोइन के साथ दो गिरफ्तार

    By Amit Mahi Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:20 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के मजालता में पुलिस ने दो अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों को 10 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पहली गिरफ्तारी तलाशी अभियान के दौरान हुई, जबकि दूसरी नाका चेकिंग के दौरान। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि हेरोइन कहां से आई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था।

    जागरण संवाददाता, उधमपुर। मजालता पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए दो अलग-अलग अभियानों में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस ने 10.69 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

    मजालता थाना पुलिस की टीम ने बट्टल इलाके में नियमित नाका ड्यूटी के दौरान एक मनवाल से बट्टल की और जा रही स्कूटी नंबर जेके14जे5544 को रोका। पूछताछ में स्कूटी चालक ने अपनी पहचान मोहम्मद शरीफ पुत्र मिर्जा खान निवासी धैमां, मजालता बताई। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके पास से 5.69 ग्राम हेरोइन बरामद की।

    इसी प्रकार एक अन्य मामले में मजालता मोड़ के पास गश्त के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में आते देख रोका। पूछताछ में उसने अपना नाम गफूर अली पुत्र मोहम्मद सादिक निवासी धैमां, तहसील मजालता बताया। उसकी तलाशी लेने पर पुलिस ने 5 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों मामलों में अलग अलग मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

