ऊधमपुर में ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई, 79 हजार चालान काट 2.55 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।



इसी कड़ी में ऊधमपुर के विभिन्न हिस्सों में हर रोज विशेष नाका लगाया गया, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक जनवरी 2025 से अब तक ट्रैफिक पुलिस ने 79 हजार चालान करके, 2 करोड़ 55 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है।



एक वर्ष से चल रहे अभियान की निगरानी स्वयं ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे के एसएसपी आदिल हामिद कर रहे हैं। मंगलवार को ऊधमपुर में लगाए गए विशेष नाके के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने दोपहिया, चारपहिया और भारी वाहनों की गहन जांच की।



बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, गलत लेन में वाहन चलाने और दस्तावेजों की कमी जैसे मामलों में नियम तोड़ने वालों पर चालान किए गए। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे के एसएसपी आदिल हामिद स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने मौके पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी तक कुल 79 हजार चालान किए जा चुके एसएसपी आदिल हामिद ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे द्वारा अभी तक कुल 79 हजार चालान किए जा चुके हैं। इन चालानों के माध्यम से अब तक 2 करोड़ 55 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।

उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य नियमों का सख्ती से पालन कराना है ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। एसएसपी ने यह भी बताया कि कार्रवाई के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है, जिनके माध्यम से वाहन चालकों और आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

ट्रैफिक नियमों की भी दी गई जानकारी जागरूकता अभियानों के तहत स्कूलों, कालेजों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व, गति सीमा का पालन, शराब पीकर वाहन न चलाने और सड़क सुरक्षा के अन्य नियमों की जानकारी दी जा रही है। एसएसपी आदिल हामिद ने कहा कि यदि लोग स्वयं नियमों का पालन करें तो न केवल चालान से बचा जा सकता है, बल्कि कीमती जानें भी सुरक्षित रह सकती हैं।

ट्रैफिक पुलिस की आम जनता से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, अपने और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सड़क पर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में भी नेशनल हाईवे सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई और जागरूकता अभियान जारी रहेंगे।

ट्रैफिक पुलिस ने लगाए 260 जागरूकता शिविर सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों व चालकों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जवानों के साथ ही अधिकारी भी जुटे हुए है। एसएसपी ट्रैफिक ने बताया कि सड़क सुरक्षा शिविरों में डीएसपी, डीटीआई और एसओ स्तर के अधिकारी जागरूक करने का काम कर रहे है। लोगों को यातायात नियमों का पालन करके वाहन चलाने को प्रेरित किया जा रहा है। इससे काफी हद तक सड़क हादसों को अंकुश लगाने में मदद मिली है।

बाहरी राज्यों के नंबर वाले 75 वाहन किए सीज प्रदेश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों को लेकर विशेष तौर पर कार्रवाई कर रही है। जो वाहन नियमों की अनदेखी करके चल रहे हैं और जिनके कागजात पूरे नहीं है। उनको सीज किया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि 20 दिनों के अंदर सख्त कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 75 वाहनों को सीज कर दिया है।