उधमपुर के बसंतगढ़ पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, आतंकवाद-रोधी ग्रिड की समीक्षा कर लिया सुरक्षा स्थिति का जायजा

डिजिटल डेस्क, जम्मू। सेना के उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद-रोधी ग्रिड की समीक्षा की।

बसंतगढ़, उधमपुर को कठुआ और डोडा जिलों से घने जंगलों से जोड़ने वाला एक पहाड़ी इलाका है, जहाँ पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तानी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई मुठभेड़ें हुई हैं।

इस इलाके में 19 सितंबर को हुई आखिरी मुठभेड़ में एक सैन्यकर्मी बलिदान हो गया था, लेकिन आतंकवादी घने जंगलों और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। बसंतगढ़ में समीक्षा बैठक के दौरान उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ को बदलते परिचालन परिदृश्य और गतिशीलता के बारे में जानकारी दी गई।