Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधमपुर के बसंतगढ़ पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, आतंकवाद-रोधी ग्रिड की समीक्षा कर लिया सुरक्षा स्थिति का जायजा

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:55 PM (IST)

    लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद-रोधी ग्रिड की समीक्षा की। बसंतगढ़ उधमपुर कठुआ और डोडा जिलों को जोड़ता है जहाँ आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ें हुई हैं। 19 सितंबर को हुई मुठभेड़ में एक सैन्यकर्मी शहीद हो गया था। जनरल शर्मा को परिचालन परिदृश्य के बारे में जानकारी दी गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद-रोधी ग्रिड की समीक्षा की (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, जम्मू।  सेना के उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद-रोधी ग्रिड की समीक्षा की।

    बसंतगढ़, उधमपुर को कठुआ और डोडा जिलों से घने जंगलों से जोड़ने वाला एक पहाड़ी इलाका है, जहाँ पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तानी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई मुठभेड़ें हुई हैं।

    इस इलाके में 19 सितंबर को हुई आखिरी मुठभेड़ में एक सैन्यकर्मी बलिदान हो गया था, लेकिन आतंकवादी घने जंगलों और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। बसंतगढ़ में समीक्षा बैठक के दौरान उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ को बदलते परिचालन परिदृश्य और गतिशीलता के बारे में जानकारी दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    (समाचार एजेंसी PTI के इनपुट के साथ)